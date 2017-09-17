سبع سنوات على رحيل المفكر محمد أركون

حلت الذكرى السابعة لرحيل المفكر والفيلسوف الجزائري محمد أركون، وهو الذي رحل في صمت بباريس يوم 14 سبتمبر 2010 ودفن بالمغرب. الرجل بحث ودلنا على مناهج عصرية في كيفية فهم وجعل الإسلام يتماشى مع التطور والتغيرات دون نشر ثقافة العنف والعصيان. كان هناك من رجال الفكر من عارضوه وتهجموا عليه بشدة، بل منهم من اتهمه بالإلحاد وتم تكفيره، لكن فكر أركون سكن في عقول طلبته وكل الذين يقدسون الكلمة الطيبة ومبادئ التعايش والسلام.

بعيدا عن ذلك السؤال العقيم الذي طرحه كثيرون «لماذا لم يدفن في الجزائر؟ رغم أن تربة الخالق واحدة وكل من في الأرض حر في اختيار التربة التي يوارى فيها، يبقى ابن قرية توريرت ميمون بتيزي وزو مثالا ومرجعا كلما حاول هذا الكون العزوف عن الحروب وإيقاف كل أشكال العنصرية ورفض الاختلاف، فأفكاره التنويرية ومحاولاته إلى أخر جهد بذلة في هذه الحياة على إقناع الغرب بان دين الإسلام تسامح وأخوة، ويكفي تحليل النص الكريم لاكتشاف عظمة الإله الواحد جعل من أركون ذلك الجسر الرابط بين المغرب والمشرق، وبين ثقافات وحضارات العالم.

لم تستفد الجزائر من معارفه كثيرا ولم تستغل فكره في تنوير العقول التي كانت قد تجنبنا جنون التسعينات وحقنت دماء الأبرياء وقتها إلا أن أركون بقي وسيظل ابن بلد العلماء العظماء الذين لم يتنظروا يوما التكريمات، بل مروا من هنا وتركوا كنوزا لا تفنى ولا تتكرر مهما حاول فلان أو فلان تقليدها.

لم يكن محمد أركون مناضل قشور القضايا بل كانت حقائبه مليئة بدروس الحياة، لم تعرفه الأجيال الحالية لأسباب سيفصل فيها الزمن يوما ويكشف عن اطراف حرمت هذا الوطن من نخبة تألقت دوليا إلا أن الأكيد أن اسمه سيضاف إلى الذين لم تأخذ منهم الموت سوى الجسد. وقد تذكر الروائي الجزائري واسيني الأعرج صديقه «أركون» ليكتب عليه عبر موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» ما يلي: «في ذكرى وفاة المفكر الإسلامي والفيلسوف محمد آركون. أتذكر وأنا أقف بحزن على تابوتك في العيادة الباريسية، أني لم أصدق أن رجلا مثلك، في بصيرتك وقوة فكرك، يموت؟ أتذكرك دائما أيها الصديق الكبير، والزميل الذي كان له فضل كبير علي مع ابن الشيخ في حياتي العلمية، ومساري، والرجل الشجاع، والباحث العنيد. كان يفترض أن تكون هنا، على هذه الأرض التي منحتك الحياة، لنضع هذا الصباح زهورا على قبرك، ونحدثك عما حدث بعدك من خراب، لكن سدنة الجهل الذين خربوا البلاد والعباد، ورثاء الدم الذين أفسدوا كل شيء، حتى الهواء الذي نتنفس، وجعلوا من المثقف عدوهم الأول، ورفعوا الحثالات إلى السماء، شاؤوا غير ذلك حتى وأنت ميت. نم هناك قرير العين حيث أنت بين أهلك وذويك، لك هنا، في بلاد الرماد والحب الكبير أيضا من يشتاقك ويفكر فيك.»