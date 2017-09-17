سبع سنوات على رحيل المفكر محمد أركون

شريط الاخبار
إعادة بعث نشاط شرطة العمران لمراقبة سير المشاريع السكنية عائلات بكاملها تمتطي قوارب الموت بحثا عن «الإلدورادو» المفقود! قيادة الجيش في تأهب لمواجهة التهديدات الإلكترونية تنظيم الأذان لأول مرة في الجزائر وزارة السكن تنفي تحويل مساكن «عدل» إلى صيغة «أل بي أ» بن غبريت تأمر مدراءها بإيجاد حل «استعجالي» لاكتظاظ الأقسام هزة أرضية بشدة 4.7 درجات بولاية باتنة زطشي بـ عباءة الرئيس الهاوي ويقود الكرة الجزائرية إلى الهاوية تواصل ارتفاع أسعار الخضر والفواكه و أزمة بطاطا جديدة في الأفق وزارة التجارة تنفي إشاعة استيراد أمعاء الخنزير لصناعة المرقاز نحو استيراد 35 ألف طن من الشعير النفط يصعد إلى 55 دولارا وتوقعات بارتفاع الطلب إلى 1.6 مليون برميل في 2018 اطمئنوا...نحن لا نكذب عليكم شلل في عملية بيع وتوزيع الكتب المدرسية بداية من اليوم نقص الكتاب المدرسي واكتظاظ كبير في مدارس تلمسان الفوضى تطبع اليوم الأخير من التسجيلات النهائية إدانة محمد فالي بـ 06 أشهر حبسا غير نافذ وغرامة مالية أونساج تتجه لاستحداث 23 ألف مؤسسة صغيرة تدمير 12 مخبأ للإرهابيين بتيبازة و4 أخرى ببومرداس 5 ملايين جزائري قضوا موسم الاصطياف خارج الوطن ارتفاع نسبة عقود التأمين على المخاطر الفلاحية إلى 35 بالمائة بالشلف حلول ترقيعية لضمان تمدرس 500 تلميذ في الطور المتوسط بقسنطينة هامل يدعو إلى توثيق أدوات تبادل المعلومات والاتصال بين الدول لتحقيق الأمن تواتي يهدد مناضلي أفانا بالاستقالة وتأسيس حزب جديد زرواطي تدعو إلى تطوير قطاع البيئة باستعمال التكنولوجيا تجـميد التوظــيف في جهـــاز الشــرطـة الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات تكوّن الأحزاب في العملية الانتخابية 80 بالمائة من مستوردي الأثاث مستعدون للتحوّل إلى الإنتاج والتصدير واشنطن راضية عن شفافية تسيير ميزانية الدولة الجزائرية الحكومة تطلق قروض حلال في البنوك العمومية قبل نهاية السنة عامان حبسا لأربعة أحمديين جمعوا تبرعات لبناء مسجد للطائفة بالبليدة الأتراك مرتاحون لتطوّر نمو استثماراتهم في الجزائر ولد علي يفتح تحقيقا مع زطشي في قضية الفرنسي بلاكار الجزائر تبحث عن فرص تسويق منتجاتها في روسيا تطوير قطاع الصناعة المنجمية من أولويات الدولة تونس تتجه لإنجاز أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم تونور مرموري يعلن عن إنشاء مدينة مارينا في سيدي فرج إحباط محاولة استهداف مقر الأمن الحضري الأول لقديل شرق وهران وزارة الاتصال تقاضي مسؤولي مؤسسات إعلامية زوّروا شهادات عمل حمس تعارض تطبيق المادة 102 لعدم شغور منصب الرئيس
  1. الرئيسية
  2. الثقافة والفن
  3. ثقافة
  4. سبع سنوات على رحيل المفكر محمد أركون

يظل مرجعا في تكريس ثقافة التعايش في العالم

سبع سنوات على رحيل المفكر محمد أركون

  17 سبتمبر 2017 - 09:40   قرئ 7 مرة   0 تعليق   ثقافة
سبع سنوات على رحيل المفكر محمد أركون

حلت الذكرى السابعة لرحيل المفكر والفيلسوف الجزائري محمد أركون، وهو الذي رحل في صمت بباريس يوم 14 سبتمبر 2010 ودفن بالمغرب. الرجل بحث ودلنا على مناهج عصرية في كيفية فهم وجعل الإسلام يتماشى مع التطور والتغيرات دون نشر ثقافة العنف والعصيان. كان هناك من رجال الفكر من عارضوه وتهجموا عليه بشدة، بل منهم من اتهمه بالإلحاد وتم تكفيره، لكن فكر أركون سكن في عقول طلبته وكل الذين يقدسون الكلمة الطيبة ومبادئ التعايش والسلام.

 
بعيدا عن ذلك السؤال العقيم الذي طرحه كثيرون «لماذا لم يدفن في الجزائر؟ رغم أن تربة الخالق واحدة وكل من في الأرض حر في اختيار التربة التي يوارى فيها، يبقى ابن قرية توريرت ميمون بتيزي وزو مثالا ومرجعا كلما حاول هذا الكون العزوف عن الحروب وإيقاف كل أشكال العنصرية ورفض الاختلاف، فأفكاره التنويرية ومحاولاته إلى أخر جهد بذلة في هذه الحياة على إقناع الغرب بان دين الإسلام تسامح وأخوة، ويكفي تحليل النص الكريم لاكتشاف عظمة الإله الواحد جعل من أركون ذلك الجسر الرابط بين المغرب والمشرق، وبين ثقافات وحضارات العالم.
لم تستفد الجزائر من معارفه كثيرا ولم تستغل فكره في تنوير العقول التي كانت قد تجنبنا جنون التسعينات وحقنت دماء الأبرياء وقتها إلا أن أركون بقي وسيظل ابن بلد العلماء العظماء الذين لم يتنظروا يوما التكريمات، بل مروا من هنا وتركوا كنوزا لا تفنى ولا تتكرر مهما حاول فلان أو فلان تقليدها.
لم يكن محمد أركون مناضل قشور القضايا بل كانت حقائبه مليئة بدروس الحياة، لم تعرفه الأجيال الحالية لأسباب سيفصل فيها الزمن يوما ويكشف عن اطراف حرمت هذا الوطن من نخبة تألقت دوليا إلا أن الأكيد أن اسمه سيضاف إلى الذين لم تأخذ منهم الموت سوى الجسد. وقد تذكر الروائي الجزائري واسيني الأعرج صديقه «أركون» ليكتب عليه عبر موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» ما يلي:  «في ذكرى وفاة المفكر الإسلامي والفيلسوف محمد آركون. أتذكر وأنا أقف بحزن على تابوتك في العيادة الباريسية، أني لم أصدق أن رجلا مثلك، في بصيرتك وقوة فكرك، يموت؟ أتذكرك دائما أيها الصديق الكبير، والزميل الذي كان له فضل كبير علي مع ابن الشيخ في حياتي العلمية، ومساري، والرجل الشجاع، والباحث العنيد. كان يفترض أن تكون هنا، على هذه الأرض التي منحتك الحياة، لنضع هذا الصباح زهورا على قبرك، ونحدثك عما حدث بعدك من خراب، لكن سدنة الجهل الذين خربوا البلاد والعباد، ورثاء الدم الذين أفسدوا كل شيء، حتى الهواء الذي نتنفس، وجعلوا من المثقف عدوهم الأول، ورفعوا الحثالات إلى السماء، شاؤوا غير ذلك حتى وأنت ميت. نم هناك قرير العين حيث أنت بين أهلك وذويك، لك هنا، في بلاد الرماد والحب الكبير أيضا من يشتاقك ويفكر فيك.»
 
ز.ايت سعيد
 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من ثقافة

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات