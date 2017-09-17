سفير البرنامج المهني للموعد الأدبي سيكون عربيا لأول مرة

ستشهد مدينة فرانكفورت الألمانية أكبر موعد أدبي ومحلي بعد أقل من شهر من الأن والمتمثل في المعرض الدولي للكتاب الذي احتضنت الطبعة الأولى منه منذ 69 سنة، ويعد هذا القاء الثقافي السنوي فرصة للكتاب، المثقفين والناشرين للنقاش حول كل صغيرة وكبيرة تتعلق بالكتابة، بالفكر والنشر وتطورت أمور مختلفة فيها لتشمل المسرح والسينما، وإن كانت الجزائر قد مثلتها الراحلة أسيا جبار أحسن تمثيل في هذا الحدث في سنة 2000، وفيما بعد حضر الروائي بوعلام صنصال إلا أن المنظمين لم يذكروا أي ممثل لها في طبعة هذا العام، فيما سيكون سفير البرنامج المهني للمعرض عربيا لأول مرة في طبعة 2017.

اختار البرنامج المهني لمعرض فرانكفورت الدولي للكتاب الناشر المصري أحمد محمد رشاد سفيراً له لهذا العام، ضمن أحد عشر ناشراً على مستوى العالم، حيث تعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها اختيار ناشر من العالم العربي في هذا الشأن.

الجدير بالذكر أن البرنامج المهني الخاص بمعرض فرانكفورت الدولي للكتاب يعد من أهم البرامج المهنية لصناعة النشر في العالم، ويقام كل عام قبل بدء المعرض على مدار يومين يناقش فيه أهم وأحدث مستجدات وتحديات صناعة النشر في العالم من خلال عقد عدد من الندوات وحلقات نقاش التي يحضرها مختصون عالميون في صناعة النشر. ويشهد المعرض إعلان الفائز بجائزة «غونكور» الفرنسية، التي يرأسها الصحافي الفرنسي برنار بيفو، وهي التي سبق أن أُعلنت قائمتها الطويلة لهذا العام، وشملت في المجموع 15 رواية لكتاب من مختلف الدول، من بينهم الكاتبة الجزائرية كوثر عظيمي. جدير بالذكر أن أحمد رشاد تخرج من كلية التكنولوجيا والإدارة، قسم التسويق وإدارة استراتيجية بالجامعة الألمانية، كما تحصل على شهادة في الإدارة من مدرسة برلين الدولية للاقتصاد، ويعمل حاليا مديرًا تنفيذياً للدار المصرية اللبنانية في الوقت الراهن. وعن اختياره سفيرا لمعرض الكتاب بفرانكفورت، قال رشاد إنه يحصل للناشرين من المنطقة على خصم 25 بالمئة، كما سيقوم بعمل ندوات تعريفية للناشرين العرب، ليفهموا طبيعة البرامج المهنية التي يقدمها المعرض بشكل عام، لأنها مهمة جدًا، والعالم الغربي قد تطور في صناعة النشر ولم يعد الأمر مقتصرا على بيع وشراء الكتب فقط. عن فعاليات اكبر موعد أدبي بالعاصمة الاقتصادية لألمانيا فان معرض فرانكفورت -الذي نظمت أول طبعة منه في 1949- فإنها ستنطلق هذا العام في 11 أكتوبر المقبل في طبعته الـ69 وتشارك في هذه الدورة من المعرض والتي تدوم أربعة أيام عدة دول عربية، وكذا اتحاد الناشرين العرب. وعن اختياره سفيرا لمعرض الكتاب بفرانكفورت، قال رشاد إنه يحصل للناشرين من المنطقة على خصم 25 بالمئة، كما سيقوم بعمل ندوات تعريفية للناشرين العرب، ليفهموا طبيعة البرامج المهنية التي يقدمها المعرض بشكل عام، لأنها مهمة جدًا، والعالم الغربي قد تطور في صناعة النشر ولم يعد الأمر مقتصرا على بيع وشراء الكتب فقط. ومعرض فرانكفورت الدولي للكتاب هو أكبر تظاهرة دولية ثقافية تعنى بالكتاب والأدب بصفة عامة، ويعد المعرض الأهم في العالم ويبلغ عمره الآن أكثر من خمسة قرون، وفي كل عام يلتقي خلال فعالياته عشرات الآلاف من المثقفين، الكتاب، الباحثين والناشرين من كل البلدان، وتلتقي أيضا آلاف العناوين من الكتب من كل الثقافات، وفي كل عام أيضا يحل على هذا المعرض ضيف شرف. وستكون فرنسا ضيف شرف هذه النسخة الـ69. كما يحل الكاتب الفرنسي المثير للجدل ميشيل هوليبيك مؤلف كتاب «إخضاع» ضيفا على معرض الكتاب الدولي في فرانكفورت، ومن المفترض أن يحضر كضيوف كذلك الكاتب جان ماري غوستاف لو كليزيو، الحاصل على جائزة نوبل للآداب، كاتبة المسرح الفرنسية من أصول إيرانية ياسمينا رضا، والكاتبة البلجيكية أميلي نوتومب، وفق تصريح سابق لمدير المعرض يورغن بوس. ويضم المعرض ست قاعات ضخمة تمتد على مساحة 171 ألف و790 متر.

مربعا.

ابنه «الشنوة» التي كرمها الألمان في معرض الكتاب بفرانكفورت





استضافت فرانكفورت، الخالدة أسيا جبار، وهي في قمة الشهرة وريشتها تعيش في تلك الفترة سنينا ذهبية رغم أن قلب صاحبته في عام 2000 حمل معه إلى الموعد الأدبي الألماني أوجاع وآلام بلدها بعد ويلات الإرهاب وتصفية المثقفين. أصدرت «بياض الجزائر» وكأنها تبعث بحمام ليزرع بذور السلم والمحبة في وطن فتحت عينيها فيه، كوّنها ولم تنس فضله فيما وصلت إليه من نجاحات في محافل العلم والمعرفة، فحضرت الجزائر في حبرها، في تنقلاتها وفي كل خطوة سجلتها في مشوارها الأدبي.

في أكتوبر 2000، منحت لأسيا الجزائر وابنة جبال «الشنوة» بصالون الكتاب في فرانكفورت جائزة الفرانكفونية كما منح لها اتحاد الناشرين الألمان جائزة السلام، فلم تتردد في خطاب ألقته بالمناسبة أن تهدي الجائزتين إلى روح رفقاء القلم والإبداع كل من الروائي كاتب ياسين، الكاتب والإعلامي الطاهر جاووت والمسرحي الكبير عبد القادر علولة.