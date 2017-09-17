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في جديده «القارئ والعلامات»

الناقد ياسين سليماني يناقش أهم القضايا المتعلقة بالمسرح

  17 سبتمبر 2017 - 09:49   قرئ 2 مرة   0 تعليق   ثقافة
الناقد ياسين سليماني يناقش أهم القضايا المتعلقة بالمسرح

تعززت الساحة الأدبية بإصدار جديد للناقد المسرحي ياسين سليماني الذي رأى النور خلال هذا الشهر، تحت عنوان «القارئ والعلامات ـ لذة النص، نص العرض والقارئ المستكشف»، عن دار نور حوران السورية.

 
 كشف الناقد المسرحي ياسين سليماني للمحور اليومي عن طرحه آخر أعماله النقدية تحت عنوان «القارى والعلامات -لذة النص / نص العرض والقارى المستكشف» والذي يناقش من خلاله يناقش مجموعة من القضايا الهامّة المتعلّقة في جوهرها بنظريات المسرح وظواهره، وما تكشف عنه من أسئلة فلسفية ووجودية عميقة تُحاور الإنسان،  وتبحث في مستقبل المسرح وتحدياته للرهانات القائمة، وفقَ عديد المحاور الكبرى المتعلقة بالظاهرة المسرحية عند رولان بارت «مقاربة أولية لآليات الرؤية البارتية للمسرح» والمسرح أفقا للتجربة الإنسانية « قراءة في إشكاليات التجربة المسرحية عند أحمد رضا حوحو البنائية والمضمونية»، وجماليات النص المسرحي الموجه للطفل» مقاربة نقدية في مضامين مختارة.» ومسرح الطفل والفاعلية السوسيولوجية ضمن رهانات القرن 21، كما يتطرق للخيال العلمي من الأدب والسينما إلى مسرح الطفل مستندا إلى نماذج تحليلية  في الظاهرة المسرحية عند رولان بارت استنادا إلى مقاربة أولية لآليات الرؤية البارتية للمسرح باعتبار أنّ  بارت يجسّد تجربة أدبية ونقدية فلسفية مفصلية في الحركة الفكرية العالمية، ومجالا خصبا يتجاوز نفسه باستمرار، وهنا يفتح الناقد أفقا للتساؤل والمساءلة ومحاورة عديد الأفكار الهامة في المسرح والسيميوتيقا، المسرح والمفارقة، النص منتجا لانفتاح المعنى، العرض بوصفه إمبراطورية للعلامات، الممثل من خلال العلامة الحاملة للعلامات وصولا إلى الجمهور متحفزا لقراءة المداليل. كما يتطرق المؤلف إلى قراءة في إشكاليات التجربة المسرحية عند أحمد رضا حوحو البنائية والمضمونية من خلال  المسرح أفقا للتجربة الإنسانية حيث يسعى من خلاله لتقصّى تجربة حوحو المسرحية ومجمل الإشكالات التي تطرحها، وهي في أساسها تتموضع في سياقين أساسيين، أولهما الشكل والمقصود به المسرح من جهة البناء « الاقتباس، اللغة المسرحية، الإرشادات» وآخرهما المضمونية والإشكالات التي تحفّز الناقد على تفكيك مدلولاتها خاصة إذا تم الاتفاق أنّ المسرح باعتباره يعبّر عن قلق الإنسان الوجودي ويخترق سر الوضع البشري أسبق الفنون انفتاحا على التجربة النقدية من حيث الشكل، المضمونية وجمالية النص المسرحي الموجه للطفل حيث اختار من خلالها عديد النصوص الشبانية العائدة لعديد المواهب ك.
ككنزة مباركي، يوسف بعلوج ونور الدين كحيل. ويطرح الناقد من خلال المبحث عدّة أسئلة جوهرّية، أهمها الدور السوسيولوجي للمسرح في هذا الأفق الباذخ بالأشكال الفنية من جهة، وبالأشكال السمعية البصرية غير الفنية من جهة أخرى، وأنواع المتع، التي تستهلك الإنسان-خاصة الطفل وتأخذ وقته، أيّ موطئ للقدم يمكن أن يجده مسرح الطفل لنفسه؟
 
نجيبة صيودة 
 

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