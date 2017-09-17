فرقة الخشبة الذهبية تفتك خمس جوائز قيمة  

عادت فرقة الخشبة الذهبية من سيدي بلعباس بخمس جوائز قيمة من مهرجان الدولي للمسرح الذي احتضنته دولة مالطا في الفترة الممتدة ما بين 07 إلى 11 سبتمبر الجاري.

تمكنت فرقة الخشبة الذهبية القادمة من مدينة سيدي بلعباس من افتكاك خمس جوائز قيمة نظير مشاركتها ضمن فعاليات المهرجان الدولي للمسرح بمالطا عن عملها الموسوم ب «نهاية عرض» حيث افتك كل من بلعباسي عبد الغني وبن حمودة فريدة جائزتي أحسن ممثل، وأحسن ممثلة واعدة، كما فاز العرض بجائزة أحسن نص، وأحسن إخراج عادت للفنان بوعجاج غالم إلياس كما افتك العرض كذلك جائزة أحسن عرض متكامل مناصفة بين الجزائر والفرقة المسرحية الوافدة من اليابان.

كما شهدت فعاليات الطبعة الحالية من التظاهرة مشاركة فعالة للجزائر من خلال تنظيمها ورشة المسرح الجزائري في اطار التظاهرة حيث أخذت من المسرح الشعبي والحلقة كنموذج من تأطير الفنان بوعجاج غالم إلياس كما قدم أعضاء الخشبة الذهبية للمسرح وعلى رأسهم مهياوي عبدالقادر وسيدهم رابح حمزة سهرة فنية جزائرية تخللتها مختلف التقاليد الجزائرية كالزي التقليدي المرفوق بالأكل الشعبي «الكسكس»، إلى جانب اللقاءات الفنية خلال فترة المهرجان ما جعل اللجنة المنظمة تنوه بمدى تألق وابداع الفرقة الجزائرية المشاركة خلال حفل الاختتام.

يذكر أن المهرجان الدولي للمسرح الذي جرت فعالياته في الفترة الممتدة ما بين 07 إلى 11 سبتمبر الجاري عرف مشاركة نحو 10 عشر فرق مسرحية متوافدة عبر مختلف بقاع العالم ك ألمانيا، كرواتيا، كوسوفو، اليابان، إيطاليا إلى جانب فرق من مالطا البلد المنظم، تمكنت من خلاله ورشة الخشبة الذهبية للمسرح من التميز بعد حصدها خمس جوائز. وشهدت فعاليات هذه الطبعة من المهرجان تنظيم عديد البرامج الثرية المرافقة للعروض، تخللتها ورشات تكوينية حول عديد المدارس المسرحية فضلا عن الكوميديا دال آرت الإيطالي، المسرح النو والكابوكي الياباني، والمسرح الألماني الى جانب المشاركة الجزائرية الفعالة.