«شبابيك الانتظار» أول ديوان شعري لحنان بلحرمة

وضعت الشاعرة حنان يوسفية بلحرمة أولى مواليدها الأدبية عبارة عن ديوان شعري يحمل عنوان «شبابيك الانتظار» الذي تختزل من خلاله رؤيتها حول جدلية العلاقة بين الذات الشاعرة والعالم.

«شبابيك الانتظار» أول ديوان شعري للكاتبة حنان يوسفية بلحرمة صادر عن دار الأصول للطباعة والنشر والتوزيع يحتوي خمسة وعشرين قصيدة تنتمي لقصيدة النثر التي تعتمد على التكثيف الدلالي وتوظيف لغة الرمز وتوظيف الصورة الكلية ويحمل التعبير عن رؤية الشاعرة حول جدلية العلاقة بين الذات الشاعرة والعالم ونقرأ من قصائد الديوان احدى القصائد المعنونة ب «مراسم الوجع» والتي تقول في جزء منها:»غيمةٌ بلا حزن تمُر.. ووجه أنتظر مجيئه.. عام مطر يغسل رؤاي.. فيمضي ليصافح وجه السَّماء.. ذاكــرتـــي تعيد ترتيب مواويلي.. وتستدعي قلقي هذا الصَّباح.. لو أنَّك الآن معي..حلمٌ أهدهده على أرجوحة من هواي.. فأمشي إليكَ»... وقد قال عنه الناقد إبراهيم موسى النحاس إنه ديوان يعتمد على التكثيف الدلالي وتوظيف لغة الرمز والصورة الكلية، حيث يرى أن عنوان الديوان «شبابيك الانتظار» يحمل التعبير عن رؤية الشاعرة حول جدلية العلاقة بين الذات الشاعرة والعالم فنجد الشاعرة ترسم صورة الذات التي تشعر بمرارة الوحدة وألمها في ظل افتقاد وغياب الآخر، هذا الآخر يستمد حضوره القوي من غيابه، وهنا المفارقة على مستوى المعنى، ذلك المعنى الذي قامت الشاعرة بتأكيده من خلال توظيف دالتين على مستوى الأسلوب اللغوي هما التمني الذي يعكس قلق الذات الشاعرة وشعورها بالمرارة، إضافة إلى توظيف التكرار لهذا السؤال « لو أنَّك الآن معي « لتأكيد تمني وجود هذا الغائب رغم أنّه لم يغب بدليل تذكر الذات الشاعرة له، ويصبح وجوده الحقيقي أشبه ما يكون بالحلم الذي يأخذ إغفاءات الذات نحو الصحو، فتصبح الحياة صورة من صور الانتظار المستمر وكأن مواقفها نوافذ» شبابيك « تطل منه في انتظار القادم المأمول ليتحول العنوان إلى مدخل ضروري لفهم الديوان ورؤية الشاعرة التي أرادت التعبير عنها فتقول « لو أنَّك الآن معي.»