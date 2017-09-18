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محافظ الـ« سيلا » حميدو مسعودي يكشف:

51 دولة عربية وأجنبية معنية بالصالون وتقليص الميزانية لن يؤثر فيه

  18 سبتمبر 2017 - 09:59   قرئ 1 مرة   0 تعليق   ثقافة
51 دولة عربية وأجنبية معنية بالصالون وتقليص الميزانية لن يؤثر فيه

كشف محافظ الصالون الدولي للكتاب حميدو مسعودي عن غياب الروائي والكاتب الكبير أمين معلوف عن الطبعة 22، بعد أن تم الإعلان سابقا عن تأكيد تواجده بهذا الحدث السنوي الجامع بين أصدقاء الكتاب، بسبب تطبيعه ووقوفه في وجه القضية الفلسطينية، معلنا عن تاريخ 25 أكتوبر المقبل يوما لانطلاق الصالون الذي سيشهد مشاركة 51 دولة عربية وأجنبية.

 
قال حميدو مسعودي محافظ الصالون الدولي للكتاب، أمس، بفوروم جريدة الشعب، أنه وبعد الاتفاق مع الكاتب والروائي أمين معلوف المعروف بميله إلى الكيان الصهيوني على حساب القضية الفلسطينية اعتذر عن الحضور كونه طالب الجزائر بالتطبيع مع إسرائيل وهو ما يتنافى ومبادئ البلد شعبا وحكومة، مؤكدا تأسفه عن غيابه كاسم لامع في المجال الأدبي من جهة وسعادته بعدم استضافته كونه لن يعود سالما لبلده ـ حسبه ـ وذلك بسبب بعض الأصوات المرتفعة مؤخرا حول دعوة روائي يطالب بالتطبيع مع إسرائيل، وهو ما اعتبره المحافظ رأيه الخاص بعيدا عن دعوته الجزائر للتوجه والسير على خطاه وهو ما أثار حفيظة المحافظ الذي يرى أن هكذا تصريح سيجعل أربعين مليون جزائري يثور ضده.
 
ما يروّج له الإعلام المصري عن المقاطعة لا أساس له من الصحة

 وفي سياق آخر، نفى المتحدث مقاطعة دور النشر المصرية أو غيرها على مدار 22 سنة من عمر الصالون التواجد به، في مقابل إقصاء التظاهرة أزيد من 22 دار نشر العام الماضي وأكثر من 25 دار نشر هذا العام، مؤكدا إصراره على مراقبة الكتب وجميع الإصدارات الداخلة للجزائر وفقا لقانون عام 2003 الذي ما يزال ساري المفعول رغما عن الجميع، والذي ينص على مجموعة كتب داعية للفتنة والمساس بالثوابت الوطنية والإرهاب والثورة الجزائرية، والتي تعد خطوطا حمراء لا يتهاون خلالها الصالون الدولي وإن وجدت اختراقات مثيرة للضجة كما حدث العام الماضي مع كتاب واحد، فإن لجنة القراءة ستتخذ إجراءات ردعية تؤدي لغلق الأجنحة المخلة بقوانين الصالون.  
 
120 عنوان، 18 محاضرة ونشاطات للأطفال

وعلى صعيد آخر، أعلن حميدو مسعودي عن موعد انطلاق الطبعة 22 من الصالون الدولي للكتاب التي ستكون بداية من 25 أكتوبر المقبل لتتواصل إلى غاية الرابع نوفمبر 2017، معلنا عن الخطوط العريضة للحدث السنوي الجامع بين مختلف العلوم الموجهة لمختلف المستويات، الذي يستقطب دولة جنوب إفريقيا ضيف شرف للطبعة، التي ستضم 120 ألف عنوان من مختلف الدول العربية والأجنبية إلى جانب تنظيم 18 محاضرة ولقاء متبوعة بتكريمات لبعض الأدباء منهم أحياء وأموات، مؤكدا حفاظ التظاهرة على نشاطات الأطفال بالتعاون مع عدة جهات كوزارة الشؤون الدينية ووزارة التربية الوطنية التي استقطبت أزيد من 28 تلميذا زاروا المعرض من مختلف ولايات الوطن السنة الماضية، آملا في أن يتضاعف العدد هذه السنة، الى جانب التنسيق مع المجس الأعلى للأمازيغية بحكم الاحتفاء بالذكرى المأوية لرحيل الأديب مولود معمري من خلال تسطير برنامج كبير سيدوم عدة أيام، كما سيتم التعاون مع المؤسسة الوطنية للنشر والإشهار التي سطرت كذلك برنامجا ثريا يحذو حذو الصالونات الدولية. وقال مسعودي أن الطبعة الحالية استقطبت 51 دولة من كل أنحاء العالم حوالي 71 ضيفا من مختلف البلدان العربية والإفريقية و50 ضيفا من الجزائر، إلى جانب حوالي 07 دول أوروبية و13 كاتبا وروائيا ومفكرا من الدول العربية، مؤكدا تركيز هيئته على منح حصة لا بأس بها لإفريقيا القارة التي لطالما تناسى المعرض انتمائه إليها، وذلك لتدارك نقائص الأعوام الماضية، وقال مسعودي إن الصين ستكون ضيف شرف الطبعة المقبلة من الصالون الدولي للكتاب. فيما كشف المتحدث عن تقليص ميزانية الطبعة الحالية من الصالون من قبل الوزارة الوصية إلى 08 مليار سنتيم بعد أن كانت 12 مليار سنتيم العام الماضي بسبب انتهاج سياسة ترشيد النفقات التي مست مختلف المهرجانات، مؤكدا أن معرض الجزائر الذي يسجل زيارات سنوية لأزيد من مليون ونصف مليون متابع جعله أهم وجهة دولية عبر العالم، لن يتأثر بتغيب الميزانية كونه وجد متنفسه في دعمه من قبل الخواص من جهة واستناده إلى خطة محكمة من قبل المحافظة من جهة أخرى.  
 
نجيبة صيودة  
 

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