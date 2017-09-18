الصمت «اوميرتا « على ركح باشطارزي

تم أمس، إطلاق المشروع المسرحي الجديد المؤجل والذي صار يحمل عنوان «اوميرتا» بعد أن حمل سابقا عنوان «الفيل والوسيط» للمؤلف مجهري ميسوم وإخراج إبراهيم شرقي وإنتاج المسرح الوطني الجزائري محي الدين بشطارزي، هذا العمل الذي سيكون تكريما للراحل حميد رماس، حيث يتناول العلاقة الجدلية والأزلية بين الشعب والسلطة.

قدم المخرج إبراهيم شرقي في ندوة صحفية تفاصيل العمل الجديد للمسرح الوطني محي الدين باشطارزي، والذي سيكون عرضه الشرفي أمسية السبت 23 سبتمبر 2017 على الساعة الـ18:30 بقاعة مصطفى كاتب بالمسرح الوطني، كما سيتوالى عرضها أمسيتي الـ24 و25 سبتمبر 2017 في نفس الموعد.

تعتبر هذه المسرحية، التي يخرجها إبراهيم شرقي وكتب نصها ميسوم مهجري، «عملا إنسانيا بالدرجة الأولى لا ينطبق على الجزائر بالضرورة» كما قال المخرج، مؤكدا أنه ليس في مقام تسييس اللغة المسرحية «، وتطرح مسألة العلاقة بين السلطة والشعب، انطلاقا من المحلية وصولا الى العالمية.

المسرحية عبارة عن مسرحية قصة أو حكاية كانت تحكيها أيام زمان عن السلطان وفيلته الموجودة في العائلة الصغيرة وتعد تعبير لإحدى الثوابت التي مرت على الإنسانية منذ القدم حيث بحثت عن مصدرها ولغتها المكتوبة بها في مختلف الحضارات من عهد «حمورابي» الذي يعد أول ملوك الإمبراطورية البابلية، مضيفا شرقي بأنه توصل في هذا البحث أن أول صيغة صيغت بها الحكاية هي اللغة السريالية ومع تطور الإنسانية إلى اللاتينية القديمة لتمشي مع الحضارات الأخرى إلى بديع الزمان الهمذاني الذي ذكر قصة شخص من الهندوس الذين كانوا يتحدثون بالهوردو ثم إلى اللغة الفارسية وصولا إلى ابن المقفع وفولتير، مشيرا شرقي أن حكاية قصة «الفيل والوسيط» مرتبطة أساسا بالسلطة والشعب واعتمدت في محطات هذا العمل على فضاء القصة وهو الفضاء الداخلي للسيرك. يعد نص «الفيل والوسيط» من النصوص العالمية التي ترجمتها الإنسانية إلى عدة لغات، وقام بترجمتها إلى العربية “عبد الله ابن المقفع” وقام باقتباسها المؤلف ميسوم مجهري، حيث تتضمن حكايتها قصة الحاكم والمحكوم وتدور أحداثها ما بين السلطة والشعب. ووزعت الأدوار في العرض على ممثلون من المسرح الوطني، منهم الممثلة فائزة أمل، ياسين زايد، والممثل فؤاد زاهد الذي سيكون مساعدا في الإخراج وغيرهم. للإشارة أن النص الأصلي يتضمن ممثلة واحدة ولكن بعد الاقتباس سيتضمن العرض ثلاث ممثلات، وفي طابع تراجيدي وهزلي سيكون الجمهور على موعد مع العرض مع حلول شهر رمضان المقبل. العمل يجسده كل من الممثلة فايزة أمل والممثلين فؤاد زاهد وياسين زايدي، إبراهيم نيلة، لاني الطاهر، ايت علي ماسيليا، والمخرج شوقي إبراهيم الذي يمثل أيضا في العمل.