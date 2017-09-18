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بهدف تفعيل الحركة الثقافية بمدينة الجسور المعلقة

محمد زتيلي يستحدث ناديا للفكر والفن بقسنطينة     

  18 سبتمبر 2017 - 10:05   قرئ 1 مرة   0 تعليق   ثقافة
محمد زتيلي يستحدث ناديا للفكر والفن بقسنطينة     

كشف الكاتب محمد زتيلي عن استحداثه ناديا ثقافيا ستحتضنه مدينة قسنطينة في المستقبل القريب، وأطلق عليه اسم «نادي فكر وفن»، وسينشّط لقاءات، ندوات، ملتقيات وأمسيات شعرية بعد حصوله على الموافقة من قبل مديرية الثقافة لمدينة الجسور المعلقة، ويرتقب أن يجمع بين مختلف الفاعلين في الحقل الثقافي والفني بصفة أسبوعية، ليمثل انطلاقة قوية للموسم الثقافي الجديد. 

استحدث الكاتب والمثقف محمد زتيلي ناديا ثقافيا جديدا اختار له عنوان «نادي فكر وفن»، ستحتضنه مدينة الجسور المعلقة في القريب العاجل بعد حصوله على الموافقة من قبل عريبي زيتوني مدير الثقافة لمدينة قسنطينة. ونشر محمد زتيلي عبر حسابه الخاص على «الفايسبوك» معلنا عن استعداده للانطلاق في تنظيم برنامج عمل ثقافي جديد ستحتضنه قسنطينة قريبا جدا، سيشرف عليه رفقة مثقفين وكتاب ومبدعين من ولاية قسنطينة، تحت وصاية وإشراف مديرية الثقافة لذات المدينة، ليكون واجهة ثقافية لمدينة العلم والعلماء التي تحتاج لمثل هذه المنابر المرتبطة بالأدب والفكر، خصوصا أن الكاتب محمد زتيلي أكد خلال منشوره اهتمامه بمختلف الفاعلين في الميدان الثقافي من مبدعين شباب وقامات كبرى، مؤكدا أن برنامجه يهدف إلى المساهمة في تحريك الفعل الأدبي والثقافي والفكري في قسنطينة، حيث إنه حرصا على نجاحه وضمان استمراريته سطر خطة اشتملت عدة اقتراحات، لخّص أهمها في أن يكون إحياء التنظيم الأسبوعي لنادي فكر وفن كل مرة حول موضوع وبرنامج مع الانفتاح على المواهب والشباب، كما يسعى إلى تنظيم ملتقى أحمد رضا حوحو، وملتقى مالك حداد، إضافة إلى تنظيم ندوة حول الكاتب الأديب مصطفي نطور بعنوان مصطفي نطور أحد رواد القصة القصيرة في الجزائر، وهي مجمل الأفكار التي لقيت ترحيبا من قبل مديرية الثقافة ممثلة بمديرها زيتوني، مؤكدا أنه يسعى إلى تنظيم جلسة عمل خاصة لبلورة الأفكار وتأطيرها ووضعها ضمن رؤية مديرية الثقافة التي ستعلن عنها قريبا للدخول بقوة في الموسم الثقافي الجديد لعام 2018/2017.

نجيبة صيودة
 

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