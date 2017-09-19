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عمل بعيد عن أسس السينما

ميهوبي يوبّخ بوعلام عيساوي بسبب «الحناشية»

  19 سبتمبر 2017 - 10:30   قرئ 13 مرة   0 تعليق   ثقافة
ميهوبي يوبّخ بوعلام عيساوي بسبب «الحناشية»

وبّخ عز الدين ميهوبي، وزير الثقافة المخرج بوعلام عيساوي، سهرة السبت الماضي، بقاعة «ابن زيدون» بالجزائر العاصمة، عقب نهاية عرض فيلم «الحناشية» إذ أبدى استياءه من ضعف العمل المندرج ضمن تظاهرة «قسنطينة عاصمة الثقافة العربية 2015». 

تعدّ المرة الأولى التي يصعّد فيها المسؤول الأول على شؤون القطاع الثقافي، لهجته أمام مخرج بسبب المستوى الهزيل الذي ظهر به من الناحيتين التقنية والفنية، حيث طالب الوزير المخرج بوعلام عيساوي، بإعادة مشاهدة الفيلم معه وتقليص مدّته من ساعتين ونصف إلى ساعة وبضع دقائق. من جهته رفض المخرج الإدلاء بأيّ تصريح بخصوص ملاحظة الوزير حول الفيلم، كما لم يكشف عن ميزانية العمل مخافة ألا ينسجم الرقم مع مضمون الفيلم الذي تضمّن ديكورا فقيرا وشُحاً في تنويع المشاهد، إذ غلب على فيلم «الحناشية» المشاهد المقربة، وهذه الفكرة لم تتوافق مع أداء الممثلين الذي جاء مترهّلا وباردا ولم يقدّم الممثلون أداء محترفا فكان العمل بمستوى مدرسي أو أقل، رغم الاعتماد على أسماء سينمائية كبيرة على غرار حسان بن زيراري وأسماء واعدة على غرار سامي علام، لكنها تعثّرت في تقديم الأحسن. بالنسبة لبطلي الفيلم علي جبارة «أحمد باي» و»موني بوعلام»، فلم يقدّما الإضافة المطلوبة، والحديث عن تردي مستوى الممثلين يحيل للحديث عن إدارة الممثل الذي يضطلع المخرج القيام بها، ليثبت عيساوي فشله الكبير.

ق.ث 
 

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