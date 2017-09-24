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يرتقب عرضها ببجاية في 28 سبتمبر

«عودة الحراقة» إسقاط لمعاناة المهاجرين في الضفة الأخرى  

  24 سبتمبر 2017 - 10:36   قرئ 11 مرة   0 تعليق   ثقافة
«عودة الحراقة» إسقاط لمعاناة المهاجرين في الضفة الأخرى  

سيتم عرض مسرحية «عودة الحراقة» للمخرج رشيد معامرية في 28 من الشهر الجاري، والتي أكد بشأنها صاحب العمل خلال الندوة الصحفية التي عقدها بمسرح بجاية أول أمس، أنها سرد للمعاناة التي يتكبدها المهاجرون في الضفة الأخرى.

 
استهلّ المخرج رشيد معامرية حديثه عن عمله «عودة الحراقة» خلال اللقاء الذي جمعه بالصحافة بالمسرح الجهوي عبد المالك بوقرموح الذي أشرف على إنتاجه، حيث قال إن العرض المسرحي يحاكي واقع مجتمع بأكمله ويجسده شابان، محمود وبوهالي، وتتطور أحداثه مع فصول المعرض ليتحول إلى قصة درامية تنبعث من شواطئ أوروبا، هذه الضفة جنة الدنيا في الأرض كما يراها المهاجرون، لتعبر هذه المسرحية التراجيدية عن نكبات على شكل صور تنقل للمشاهد أحاسيس القلق والضياع التي يعاني منها المهاجرون في صمت . محمود والبوهالي بطلا القصة يلجآن إلى المخدرات هربا من الواقع المتأزم خاصة عندما يتخيل لهما أن الدمية سوزانا تغازلهما وتعدهما بالزواج والعزف على أوتار الحلم. وعند زوال مفعول هذا «البخور الشيطاني» يدركان الحقيقة المرة تحت عنوان عالم الانكسار والهزيمة، هنا يدركان معنى النعمة التي تركاها في بلدهما الأصلي فيقرران العودة إلى أرض الوطن ولو بطريقة غير شرعية. موضوع المسرحية قد يثير الاستغراب خاصة في أوساط الشباب، لأن حلم الحرقة والعيش في إحدى الدول الأوروبية يراود كثيرين منهم.
 
نـوال الــهواري
 

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