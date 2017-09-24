إيطاليا ضيف شرف المهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية

سيكون الجمهور العاصمي على موعد مع فعاليات المهرجان الثقافي الدولي للموسيقى السيمفونية في الفترة الممتدة من 18 إلى 22 أكتوبر المقبل، في حين ستكون إيطاليا ضيف شرف الطبعة التاسعة.

ككل سنة يعود المهرجان الثقافي الدولي للموسيقى السيمفونية إلى أوبرا الجزائر بوعلام بالسايح، بما يعد إضافة مميزة للمشهد الثقافي الجزائري من حيث اتساع القاعدة الجماهيرية لعشاق هذا الفن، كما أنه يقدم للعالم مدى تقدم الموسيقى السمفونية بالجزائر. وأكد محافظ المهرجان الدولي للموسيقى السنفونية ومدير المعهد الوطني العالي للموسيقى عبد القادر بوعزارة، أن المهرجان الدولي سينتظم في الفترة الممتدة من 18 إلى 22 أكتوبر المقبل، وستكون إيطاليا ضيف شرف المهرجان. وأضاف بوعزارة أن المشكل المالي يقف عائقا أمام المهرجان، خصوصا أن هذا المشكل جعل محافظة المهرجان تقلص أيام المهرجان من 8 إلى خمسة أيام فقط، كما انخفض عدد البلدان المشاركة من 25 دولة إلى 14 دولة، معتبرا أن مهرجان الجزائر الدولي للموسيقى السنفونية استطاع أن يتبوأ مكانة كبيرة على الساحة الدولية، حيث إن محافظة المهرجان في الأول هي من كانت تسعى وراء الفرق الأجنبية للمشاركة فييه، أما الآن فقد أصبحت البلدان هي من تبحث عن المشاركة في هذه الفعالية الكبيرة، وهذا دليل -يقول بوعزارة- على الاحترافية الكبيرة التي وصل إليها المهرجان.