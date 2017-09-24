«هيومن» يفتك جائزة أحسن فيلم قصير بأستراليا

تمكن الفيلم الجزائري «Human»»هيومن» (إنسان) لمخرجه عصام تعشيت من الفوز بجائزة أحسن فيلم قصير في فئة أفلام الأطفال، نظير مشاركته ضمن فعاليات مهرجان أوبورن الدولي لسينما الأطفال بسيدني الذي احتضنته أستراليا في الفترة الممتدة من 18 إلى 22 سبتمبر الجاري.

تمكن الفيلم المعنون «Human» العائد بجائزة أحسن فيلم قصير بانوراما نظير مشاركته ضمن فعاليات مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي في طبعته العاشرة، من افتكاك جائزة أحسن فيلم قصير عن فئة أفلام الأطفال التي تم انتقاؤها في الطبعة العشرين من المهرجان الدولي لسينما الأطفال بسيدني الذي أقام مسابقة أخرى بالموازاة مع المسابقة الرسمية للمهرجان، أين اختير فيلم «Human» من بين أفلام المسابقة الرسمية للظهور في المسابقة الخاصة بمدارس مقاطعة سيدني ضمن 17 فيلما بين أفلام «الأنيميشن» والأفلام الروائية والوثائقية من الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، إسبانيا، هونغ كونغ، كندا، أستراليا والجزائر. وتمكن الفيلم الجزائري «هيومن» من افتكاك جائزة أحسن فيلم بالمهرجان الدولي لفئة الأفلام القصيرة للأطفال أمام مشاركة قوية لعدة أفلام، منها 6 أفلام أمريكية و4 أفلام كندية و4 أفلام روسية و4 أفلام كرواتية وفلمان صينيان وفيلمان ألمانيان وفيلم إيطالي وآخر أسترالي. كما سيحل الفيلم بعدها بمهرجان الإسكندرية الدولي لسينما البحر المتوسط بمصر، الذي ستنطلق فعالياته بداية من 7 أكتوبر 2017 ليتواصل إلى غاية 12 من نفس الشهر، ليحط رحاله أخيرا بمهرجان أوسكار إيجيبت الذي كان مقررا في منتصف أوت المنصرم ليؤجل إلى موعد لاحق، كما ينتظر الفيلم حصوله على تأشيرة الموافقة للمشاركة بمهرجان كام السينمائي للفيلم القصير الذي تحتضنه مصر ديسمبر المقبل. للتذكير فإن فيلم هيومن لمخرجه عصام تعشيت يسلط الضوء -حسب مخرجه- على جانب من فئة التريزوميك ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يحكي قصة طفل من هذه الفئة يتردد على إحدى ملاعب كرة القدم قصد اللعب مع مجموعة أطفال طبيعيين، لكنه يقابل بالرفض من قبل أحدهم ويدفعه إلى الأرض، ويهمشه بشتمه بصفة مرضه «مونغول»، ليحزن الطفل المصاب بمرض التريزوميك فيستلقي على الأرض لينتقل إلى عالم الأحلام هناك حيث يحول كامل العالم لفئته «تريزوميين»، فتبدأ مغامرته حتى يستفيق، فيجد نفسه في الملعب أمام مجموعة أطفال طبيعيين قادمين إليه ليطلبوا منه الاعتذار عمّا بدر من صديقهم ثم يقومون بإدماجه في اللعبة. الفيلم من بطولة كل من إياد حشاشنة وأكرم بن سعيد.