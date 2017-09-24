«هيومن» يفتك جائزة أحسن فيلم قصير بأستراليا

شريط الاخبار
زطشي سيقيل ألكاراز اليوم من أجل عيون الوزير! النفط يقفز نحو 57 دولارا ومشاورات خفض الإنتاج في نوفمبر سعداني ينسحب من لجنة الترشيحات مراهقون ضمن عصابات ترويج المخدرات مقابل استهلاك قطع من «الكيف» نعيش «جحيما» لكنّ الحلول موجودة ارتفاع جنوني لقيمة الأورو في السوق السوداء! ولد علي ينتقد قرارات زطشي ويقلص من مهام بيراف 450 ألف جزائري أدوا العمرة الموسم الماضي النواب يصادقون اليوم على مخطط عمل الحكومة وفاة 17 شخصا إثر حادث مرور في أدرار الأرسيدي، العمال وجبهة المستقبل... وجه جديد للمعارضة في البرلمان الجزائر تطلب من باريس سحبها من المنطقة الحمراء للوجهات السياحية هواوي لأعمال المستهلكين تدعم الابتكار في الشرق الأوسط مرموري يؤكد أن قطاع السياحة يساهم بـ2 بالمائة فقط من الدخل الوطني زطشي يرضخ لضغوطات ولد علي ويتجه لطرد ألكاراز ميدفيديف في زيارة إلى الجزائر يوم 10 أكتوبر خالد نزار وأبناؤه أمام القضاء الأمريكي يوم 17 أكتوبر بيجو توافق على الإدماج ونقل التكنولوجيا إلى السوق الجزائرية تواتي يؤكد أن تعديل قانون الانتخابات لا معنى له حاليا إشادة دولية بالتزام الجزائر بتطبيق اتفاقية أوتاوا حول نزع الألغام خبراء يطالبون بإنشاء مجلس أخلاقيات مهنة الطب البيطري مباركي يكشف عن وجود 169 مؤسسة تكوينية في السياحة والفندقة انتهاء فترة التسجيلات الثانية الخاصة بالطلبة الجدد اليوم أمن تيزي وزو يؤكد فعالية مخطط تأمين موسم الاصطياف والدخول الاجتماعي لجنة تفتيش بخصوص ضياع الأمتعة بمطار هواري بومدين الجيش يستأصل شبكات دعم الإرهاب في الوسط الـ سينا ينظم ندوات للتعريف بمبادئ الدستور الخاصة بحقوق الإنسان شراكة جزائرية - بريطانية لتطوير إنتاج المحروقات النفط يرتفع إلى 55.90 دولارا واجتماع مرتقب لـ أوبك لتمديد خفض الإنتاج غيابات بالجملة للأساتذة الجدد تؤجل انطلاق الدروس إلى إشعار آخر وزارة الصحة تؤكد أن أبواب الحوار مفتوحة مع كل النقابات زطشي يتخطى حدوده ويؤكد أن ألكاراز خضرة فوق طعام وفرة المنتوج ودخول سفن جديدة النشاط يطيحان بـ لوبيات السمك في جيجل تحديد بداية العام الهجري يثير فتة في الحكومة! قيتوني يؤكد وجود 700 محطة كهرباء غير مطابقة للمقاييس عبر الوطن وزارة التجارة تنظم يوما دراسيا بالشراكة مع الاتحاد الأوربي كتل المعارضة تحاكم أويحيى والموالاة تدافع عن برنامج الرئيس سوناطراك تحضر استراتيجية جديدة تمتد إلى آفاق 2030 194 مليار سنتيم ميزانية ولاية تيزي وزو لسنة 2018 منتدى الأمن يحتضن محاضرة حول مقومات نجاح تعاون أفريبول
  1. الرئيسية
  2. الثقافة والفن
  3. ثقافة
  4. «هيومن» يفتك جائزة أحسن فيلم قصير بأستراليا

نظير مشاركته في مهرجان «أوبورن» الدولي لسينما الأطفال بسيدني

«هيومن» يفتك جائزة أحسن فيلم قصير بأستراليا

  24 سبتمبر 2017 - 10:41   قرئ 7 مرة   0 تعليق   ثقافة
«هيومن» يفتك جائزة أحسن فيلم قصير بأستراليا

تمكن الفيلم الجزائري  «Human»»هيومن» (إنسان)  لمخرجه عصام تعشيت من الفوز بجائزة أحسن فيلم قصير في فئة أفلام الأطفال، نظير مشاركته ضمن فعاليات مهرجان أوبورن الدولي لسينما الأطفال بسيدني الذي احتضنته أستراليا في الفترة الممتدة من 18 إلى 22 سبتمبر الجاري.

 
تمكن الفيلم المعنون «Human» العائد بجائزة أحسن فيلم قصير بانوراما نظير مشاركته ضمن فعاليات مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي في طبعته العاشرة، من افتكاك جائزة أحسن فيلم قصير عن فئة أفلام الأطفال التي تم انتقاؤها في الطبعة العشرين من المهرجان الدولي لسينما الأطفال بسيدني الذي أقام مسابقة أخرى بالموازاة مع المسابقة الرسمية للمهرجان، أين اختير فيلم «Human» من بين أفلام المسابقة الرسمية للظهور في المسابقة الخاصة بمدارس مقاطعة سيدني ضمن 17 فيلما بين أفلام «الأنيميشن» والأفلام الروائية والوثائقية  من الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، إسبانيا، هونغ كونغ، كندا، أستراليا والجزائر. وتمكن الفيلم الجزائري «هيومن» من افتكاك جائزة أحسن فيلم بالمهرجان الدولي لفئة الأفلام القصيرة للأطفال أمام مشاركة قوية لعدة أفلام، منها 6 أفلام أمريكية و4 أفلام كندية و4 أفلام روسية و4 أفلام كرواتية وفلمان صينيان وفيلمان ألمانيان وفيلم إيطالي وآخر أسترالي. كما سيحل الفيلم بعدها بمهرجان الإسكندرية الدولي لسينما البحر المتوسط بمصر، الذي ستنطلق فعالياته بداية من 7 أكتوبر 2017 ليتواصل إلى غاية 12 من نفس الشهر، ليحط رحاله أخيرا بمهرجان أوسكار إيجيبت الذي كان مقررا في منتصف أوت المنصرم ليؤجل إلى موعد لاحق، كما ينتظر الفيلم حصوله على تأشيرة الموافقة للمشاركة بمهرجان كام السينمائي للفيلم القصير الذي تحتضنه مصر ديسمبر المقبل. للتذكير فإن فيلم هيومن لمخرجه عصام تعشيت يسلط الضوء -حسب مخرجه- على جانب من فئة التريزوميك ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يحكي قصة طفل من هذه الفئة يتردد على إحدى ملاعب كرة القدم قصد اللعب مع مجموعة أطفال طبيعيين، لكنه يقابل بالرفض من قبل أحدهم ويدفعه إلى الأرض، ويهمشه بشتمه بصفة مرضه «مونغول»، ليحزن الطفل المصاب بمرض التريزوميك فيستلقي على الأرض لينتقل إلى عالم الأحلام هناك حيث يحول كامل العالم لفئته «تريزوميين»، فتبدأ مغامرته حتى يستفيق، فيجد نفسه في الملعب أمام مجموعة أطفال طبيعيين قادمين إليه ليطلبوا منه الاعتذار عمّا بدر من صديقهم ثم يقومون بإدماجه في اللعبة. الفيلم من بطولة كل من إياد حشاشنة وأكرم بن سعيد.
 
نجيبة صيودة
 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من ثقافة

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات