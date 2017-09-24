مثقفون يدعون إلى مقاطعة فعاليات الـ «سيلا»

لم تمر التصريحات الأخيرة لمحافظ الصالون الدولي للكتاب بالجزائر، حميدو مسعودي -والتي اعتبر فيها ضرب الزوجة أمرا عاديا في تعليقه حول تسويق كتاب خلال الطبعة السابقة من ال»سيلا» بخصوص المسألة- مرور الكرام، حيث وبعد أن طالب عدة نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي بتنحيته من محافظة الصالون، أصدر كتاب، ناشرون ومثقفون بيانا يدعون فيه إلى مقاطعة الحدث الذي يرتقب أن تحتضنه الجزائر من 25 أكتوبر إلى غاية 5 نوفمبر المقبلين.

دعا عدة كتاب وناشرين إلى جانب مهتمين بالشأن الثقافي في الجزائر عبر بيان حمل توقيعاتهم إلى مقاطعة الطبعة ال 22 للصالون الدولي للكتاب بالجزائر الذي بات بمرور السنين-حسب هؤلاء- مساحة للترويج للتطرف والتشهير بالعنف بدل أن يساهم في إعلاء ثقافة السلم، نبذ الخلافات وتحفيز المبدعين. وكتب الموقعون على هذا البيان في مقطع منه «لأن الأزمات تتفاقم والشبهات تتوالى باستصغار تداعيات تفاصيل نعتقد أنها غير مهمة. لأن المرأة الجزائرية لديها العديد من الأعداء يتربصونها ويعرقلون تقدمها. ولأن تعنيفها لا يحتاج إلى سند أخر، خصوصا أن صاحبه هذه المرة مسؤول سام في قطاع الثقافة. لأن الصالون الدولي للكتاب في الجزائر يملك من النقائص ما يتراوح بين انعدام الاحترافية، الرقابة، وصولا إلى الترويج للأفكار الأصولية. لأن أمثال حمداش، شمس الدين، وبن حاج وألاف المجهولين لا يحتاجون إلى ترويج آنتاجاتهم في ساحات يفترض أن تكون فضاء للحرية والمساواة. ندعو إلى المقاطعة المطلقة لهذا الموعد الذي كان من المفترض أن يكون معلنا لانطلاق الموسم الثقافي في الجزائر.»ولم ينس هؤلاء تضحيات حفيدات ملكة الأمازيغ الأحرار «الكاهنة» وشهيدات الثورة من حسيبة بن بوعلي ومليكة قايد، خلال العشرية السوداء واعتبروا السكوت على تصريحات محافظ ال»سيلا» إهانة لهن ليواصل موقعو البيان «نحن الكتاب، الناشرون، المفكرون، والقراء نملك حق العزوف عن فعاليات الطبعة ال 22 للصالون الدولي للكتاب بالتعبير عبر كل المنابر التي تفتح آمامنا عن الأسباب الأخلاقية والتاريخية التي تبرر قرار المقاطعة. أخلاقية لأن العنف الزوجي غير مقبول مهما كانت قدسية المصدر الذي يشرعه. تاريخي لأنه بالأمس القريب، كتاب، مفكرون، صحفيون وفنانون شاركوا في «مقاومة المواطنة» ضد الهمجية الأصولية التي أرادت فرض كل ما ينافي كرامة الإنسان.» ليضيفوا «إن الاستجابة لنداء المقاطعة رفض لما نعتبره مساس بالمبادئ الأساسية لاحترام الشخصية الإنسانية، وشتم لسنين النضال النسوي من أجل انتزاع حقوقهن، وبصق على قبور اللواتي ذبحن، قتلن، اغتصبن، اختطفن ودمرن نفسيا».