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المنسق العام لمهرجان «عشيات طقوس الدولي» محمود الجراح:

الجزائر من الدول الأكثر التزاما بالمسرح الطقسي

  24 سبتمبر 2017 - 14:23   قرئ 16 مرة   0 تعليق   ثقافة
الجزائر من الدول الأكثر التزاما بالمسرح الطقسي

ثمن محمود الجراح الممثل، الباحث والمنسق العام لمهرجان «عشيات طقوس الدولي» مشاركة الجزائر في التظاهرة التي مثلتها جمعية السكاملة لبوسماعيل التي أكدت -حسبه- مرة أخرى - أحقيتها في الفوز واستطاعت لفت انتباه الجمهور، مبرزا سعيهم لتقديم قضايا تعكس واقع العالم العالم من خلال العمل المشترك.

 
حدثنا عن بدايات المهرجان وكيف جاءت فكرة تأسيسه؟

الفكرة جاءت بفضل بعض المخرجين، الكتاب، الفنانين والأكاديميين الذين أخرجوا مجموعة من الأعمال الطقسية بتأسيس فرقه مسرحية تعنى بالمسرح الطقسي، والمقصود بهذا الأخير الخروج من العلبة الإيطالية الى الفضاء الخارجي من خلال أعمال ذات طابع طقسي يعني وصفي للعادات والتقاليد  والحدث مهما كان إلى أن جاءت فكره انشاء مهرجان طقسي مسرحي دولي.
 
قطعتم شوطا في التنظيم، كيف تقيمون هذه المرحلة وهل حققتم جزء من أهدافكم ؟

لقد قطعنا شوطا كبيرا منذ الدورة العاشرة، حيث حققنا الكثير ولكن الحلم لم يمتلك بعد ونسعى لتحقيقه دائما.
 
هل يمكن للمسرح أن يعيد ثوابت المجتمع خاصة وأن مهرجانكم يعمل على اعادة بعث الحياة في الشارع بعيدا عن الخشبة؟

المسرح جزء لا يتجزء من المجتمع وهو أحد المنابر القادرة على المحافظة على العادات والتقاليد بشرط أن نضمن انتشاره وتفعيل دور المجتمع المحلي واشراكه في الفعل المسرحي.
 
شاركت الجزائر في الدورة العاشرة من خلال جمعية السكاملة واحتلت الصدارة كيف تقيمون أداءها؟

تعد الجزائر من خلال مشاركاتها العديدة منذ الدورة الأولى إلى الدورة العاشرة من أكثر الدول التزاما بالمسرح الطقسي. هذا العام اتسمت المشاركة بالاحترافية، الاجتهاد والفكر المعرفي إضافه الى التميز السينوغرافي الطقسي الذي لفتت انتباه المشاهد والجمهور وكذا القدرة الهائلة لدى الممثلين واللياقة البدنية التي أشعلت المنافسة. 
 
ألا ترون أن السينوغرافيا في المسرح الطقسي من أهم عوامل نجاح العرض؟

السينوغرافيا المسرحية من أهم العوامل التي تجسد الطقس لأن العادات والتقاليد تعتمد على المفردات الطقسية والتراثية، ستتعرف على عادات وتقاليد أي شعب من خلال مفرداته ولا يمكن تجسيد أي حدث له علاقة بالطقس دون اللجوء إلى المنظر المسرحي أو السينوغرافيا التي هي الأن جوهر أي عمل مسرحي.
 
كيف تقيمون واقع المسرح  بالأردن ب؟

المسرح الاردني من أهم الحركات المسرحية العربية شكلا ومضمونا بل حتى من خلال الحرية في تناول المواضيع.
 
هل يمكن تجسيد عمل مسرحي عربي مشترك كحال التلفزيون والسينما وماذا بوسعه أن يضيف؟

نحن نسعى لذلك بشرط أن يكون هناك دعم إذا أردنا نعس ما يشغل بالنا عربيا.
 
المسرح اضحى يعتمد على الاقتباس ومن النادر العثور على نصوص خاصة هل هذا يلغي مصداقيه أي عرض؟

اعتقد أن الاقتباس لا يقل أهمية عن النص ولكن يشترط المصداقية، الجدية والاحترافية ولكن هذا الأمر لا يلغي البحث عن كل ما هو جديد والبحث في عوالم القضايا والمشاكل وايجاد حلول من شأنها كتابه نصوص جديده.
كلمه أخيرة اتمنى أن يتوجه الجمهور العربي إلى قاعات العرض المسرحي من أجل الترويح عن النفس ونسيان للمشاكل الدائرة والبحث عن حلول.
 
حاورته: نـوال الـهواري
 
 

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