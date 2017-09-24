سعاد ماسي تغني للسلام وتؤكد اعتزازها بالجزائر

غنت الفنانة الجزائرية سعاد ماسي في لبنان مؤخرا، وكان اللقاء الفني في العاصمة بيروت بذكريات تلك الشابة التي غادرت أرض بلدها في التسعينات بعد أن أرغمها الإرهاب-على غرار ذلك الجيل الذهبي من المثقفين والمفكرين- على تغيير العنوان. غنت للسلام، للعصرنة وللتفتح على ثقافات الغير، وهي التي تسافر دوما بكلمات تقرب بها البعيد وترسم عبرها جسور الوحدة مهما حاول دعاة التطرف ضرب استقرار الكون اليوم.

كان لابنة حي باب الوادي لقاء عشية حفلها حيث حضرت نقاشا نظم في «دار النمر» بالعاصمة اللبنانية تحدثت خلاله عن مسيرتها الفنية، علاقتها باللغة العربية ووضعها كامرأة وفنانة، كما كشفت عن مشاريعها المستقبلية خصوصا الجولة الفنية التي ستقودها إلى عدة عواصم عربية وأوروبية ببرنامج ثري يستمر إلى غاية فيفري 2018، قبل أن تطرب جمهورها اللبناني بأروع الأغاني التي عرفت بها منذ أول ألبوم لها في 1999، من «الراوي»، « غير انت»، « قلبي»، «دب»، «خلوني»، «يما»، «بلادي»، «هكدا ولا كتر»، «أش داني»، راني رايحة» إلى تلك اللحظة التي فضلت فيها تكريم سيدة الفن اللبناني فيروز على طريقتها الخاصة ليقف الجمهور الحاضر ويصفق عليها طويلا حين غنت لها -وباحترافية كبيرة- رائعة

«زروني كل سنة مرة».





الفنانة التي كثيراً ما لُقبت بـ «جوان بايز» و»ترايسي تشابمن» الافريقية جمعت بين اللهجة الجزائرية وألحان الشعبي والغربي اختتمت السهرة بأغاني من ألبومها الأخير «المتكلمون» وما حمل من أشعار قدامى الشعر على غرار المتنبي وأبو القاسم الشابي. عرفان بفضل رواد القافية، مثلها مثل ما السيدة ماجدة الرومي حيث غنت ذات يوم قصائد العظيمين نزار قباني ومحمود درويش. عربية فصحى من أعماق الجروح وبعلو كعب أصحابها.

ولم تتردد ماسي عن التعبير عن سعادتها بالحفل الذي أحيته في عاصمة الحضارات المختلفة مؤكدة أن الغناء أمام جمهور ذواق يعرف قيمة الفن، وفي بلد ذاق مرارة العنف واسترجع الأمن بالنفس والنفيس، يجعل الفنان يحس بثقل المهمة التي يؤديها لتكريس مبادئ السلام في كل بؤرة يحط بها.

«فخورة بكوني جزائرية ولن أغني في اسرائيل»





استضاف برنامج «المشهد» لقناة «بي بي سي» بلبنان الفنانة سعاد ماسي فكانت الفرصة لها لتعود إلى ذكريات الطفولة وسر نجاحها في المسيرة الفنية التي قطعتها إلى غاية الأن. من تلك الطفلة التي تربت في عائلة محافظة إلى رفيقة «القيثارة» التي جمعت بين الشعبي وكل الطبوع الموسيقية العالمية من الجاز والفادو البرتغالي في سيمفونيات نالت إعجاب الشرق والغرب.

قالت ماسي إنها جزائرية تنحدر من عالة قبائلية مسلمة، وهي فخورة بكونها من الجزائر، وإن عائلتها كانت تتكلم القبائلية، العامية والفرنسية، وعندما كانت مراهقة كانت منغلقة كثيرًا على نفسها، ولكن الشعر ساعدها كثيرا على الخروج من تلك الدائرة. كانت تحلم دوما بأن تصبح مهمة في الحياة لذلك تعلمت الموسيقى رفقة عدد كبير من أفراد عائلتها، كاشفة في نفس الحوار عن ثقافة سياسية عالية، حين تطرقت إلى ما شهدته الجزائر خلال العشرية السوداء التي يتحمل الساسة الكثير من أوزارها، قائلة «حتى الآن لم نفهم الكثير من الأمور التي وقعت لكن الدماء التي سالت، تسببت فيها أخطاء سياسية جسيمة.»

وعن تمسكها بمناصرة القضايا العادلة، تحدثت عن نضال الشعب الفلسطيني لاسترجاع وطنه المحتل حيث أوضحت أنها تؤيد الفلسطينيين منذ زمن، مثل باقي الجزائريين، وكان صعبًا عليها جدًا أن تغني في إسرائيل، حتى ولو هناك من يحبها في إسرائيل ويبعثون لها رسائل حب وسلام، ولكن «لا استطيع الذهاب الى اسرائيل والغناء فيها»، مؤكدة أن الفنان لابد وأن يكون حرًا ويدافع عن بعض الأفكار.

وشددت على أنها غنت في فلسطين عدة مرات، وكانت تجربة جميلة، وبها أشياء ساحرة. لتكشف عن تعرضها للاستجواب مدة سبع ساعات من الشرطة الإسرائيلية، التي وجهت لها أسئلة «غبية»، كما أشارت إلى أنها تلقت أيضا تهديدات، بهذا الخصوص.

وعن النجاح الفني الذي حققته في الدول الأوروبية بعد قرابة 20 عاما من النشاط تقول سعاد ماسي «لا أملك تفسيراً معينا لذلك بصراحة. أنا محظوظة لأنني أعجب العالم الغربي الذي يقدّر عملي ببساطة.» وتضيف في هذا السياق «بما أنني أسافر كثيراً، لدي الكثير من اللقاءات الفنية والتأثيرات. وهذا يؤدي دوراً في طريقة تأليفي الموسيقى أتأثر بعدة طبوع ما يجعلني أحاول دمج جزء منها في الأغاني التي أكتبها، وهذا إثراء للفن.»

ولأن ماسي تدرك جيدا معاناة الشعوب من وبلات التطرف والحروب وقدرة الفن على تضميد الجروح تؤكد الأمر في قولها « الموسيقى لغة كونية وتمنحنا شعوراً جميلاً، تغذّي الروح وتهدئها. هناك حتى من يبحث في استخدام الموسيقى علاجاً لأوجاع الناس. هي لغة الروح وكذلك وسيلة لمحاربة العنف والظلم في العالم.»

«لن أرفض تجربة سينمائية أخرى»





كانت لسعاد ماسي مشاركة في دور سينمائي مع نجوى نجار «عيون الحرامية» الذي أنتج سنة 2014، لتصف العمل في الفن السابع بالتجربة الجميلة وتصرح في هذا السياق «اطلعت على كيفية تصوير الأفلام، وكيف تسير الأمور في عالم السينما الذي اكتشفته بهذا العمل. أما على الصعيد الانساني، فقد وقفت على الظروف الحياتية الرهيبة التي يعيش الفلسطينيون في ظلها. وإن تلقيت عرضاً أثار اهتمامي، سأكون مسرورة بتكرار التجربة. «

كما تطرقت الفنانة إلى عملها في إطار الحركة الجمعوية حيث تنشط بإحدى الجمعيات التي تساعد النساء على التعليم، منتقدة المجتمعات التي تحاول قمع المرأة في عصر أشواطا كبيرة في مجال العصرنة والوقت يتطلب تجنيد الرجال والنساء لرفع التحديات في كل الميادين ولم يعد الوقت للتمييز بين الجنسين.