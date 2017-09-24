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أغانيه تعرف نجاحا منقطع النظير

ألجيرينو يكشف عن نيته الغناء بالأمازيغية قريبا

  24 سبتمبر 2017 - 14:35   قرئ 49 مرة   0 تعليق   ثقافة
ألجيرينو يكشف عن نيته الغناء بالأمازيغية قريبا

كشف الفنان الجزائري «ألجيرينو» عن نيته الغناء باللهجة الأمازيغية بعدما مزج في جل أغانيه بين اللغتين الفرنسية والعربية في طابع غنائي خاص به يجمع بين «الراي» وألوان موسيقية أخرى.

 
كان الفنان الجزائري المغترب «ألجيرينو» نجم مهرجان «الناظور موسيقى العالم» حيث استقطب المعني في حفل الاختتام جمهورا ضخما فاق كل التوقعات، ليتفاعل الحضور مع الفنان الجزائري الصاعد الذي نجح بإمتياز في أول مشاركة له بجهة الريف.
وتميز حفل «ألجيرينو» بتجاوب خاص من الحضور ،الذي كان غالبيته من فئة الشباب، الذين غنوا معه بشكل تلقائي وبانسجام تام مختلف أغانيه. وفي ندوة صحفية على هامش المهرجان قال الفنان الجزائري، الذي بدأ مشواره الفني سنة 2005، إنه «جد معجب بالمستوى الذي وصل إليه الفن والفنانون المغاربة». وأشاد «بمجهودات الفنان سعد المجرد في إيصال الأغنية المغربية إلى الوطن العربي والعالم، في الوقت الذي كانت حبيسة أسوار المملكة».  وأضاف الفنان الجزائري، خلال الندوة الصحافية التي أقيمت على هامش المهرجان المتوسطي للناظور، الذي يقام هذه السنة تحت شعار: «الناظور في لقاء مع العالم: «أكتب كلمات أغنياتي بنفسي وأستلهمها من واقعي المعيش، وهذا سر نجاحها». وحول إمكانية مشاركته أحد الفنانين المغاربة الغناء، قال إن «الأعمال المشتركة تأتي بمحض الصدفة، وهذا ما وقع مع تيوتيو المغربي، حينما كنا نمزح داخل الأستوديو، وبالصدفة كتبنا أغنية وقمنا بتلحينها وتوزيعها، والحمد الله لقيت نجاحا واستحسانا كبيرين لدى المغاربة والجزائريين». وعن اسمه «لالجيرينو» الذي يحمل دلالة جزائرية، يوضح الفنان ذو الأصول الأمازيغية قائلا: «كبرت وترعرعت بديار المهجر، وكوني أنحدر من الجزائر أطلق علي أصدقائي هذا الاسم، ولهذا اتخذته كإسم فني».
 
س.ش
 

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