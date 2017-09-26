مهرجان الإسكندرية السينمائي يختار «أوغسطنيوس ابن دموعها»

اختار مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط فيلم «أوغسطنيوس ابن دموعها»، لعرضه ضمن أفلام المهرجان في دورته الـ33 التي تنعقد في الفترة الممتدة من 7 إلى 12 أكتوبر المقبل، وتحمل الدورة اسم النجم الكبير حسين فهمي، حيث يحتفي المثقفون به في المهرجان تقديرا لعطائه الكبير في السينما على مدار السنوات الماضية.

أشادت إدارة المهرجان بالفيلم منذ أن تم عرضه في مهرجان قرطاج بتونس ولقي اهتماما كبيرا منهم للمشاركة ضمن أفلام المهرجان، وسبق أن أشاد النجم عادل إمام بفيلم «أوغسطينوس ابن دموعها» ومخرجه الدكتور سمير سيف أثناء عرضه في مهرجان «قرطاج»، وتحصل الفيلم على جائزة الجمهور لأفضل فيلم في مهرجان وهران بالجزائر. وتحرص الجهة المنتجة للفيلم على عرضه في مهرجانات دولية وعربية للاحتفاء به، وقررت أيضا عرضه في مصر في أقرب وقت بجميع دور السينما. استغرق تصوير فيلم «أوغسطينوس ابن دموعها» أكثر من ثلاث سنوات في مناطق متفرقة بين الجزائر وتونس وإيطاليا وفرنسا، ويتناول شخصية الفيلسوف والعالم الديني «أوغسطينوس» من الناحية التاريخية ومدى تأثيرها على العالم الغربي وتحديدا المجتمع الروماني. الفيلم من بطولة عائشة بن أحمد وأحمد أمين بن راضي سعد وعماد بن شني وبهية راشدي ونجلاء بن عبدالله وعلي بن نور، موسيقي تصويرية: سليم سداده، ديكور: توفيق الباهي، وأشرف على إنتاجه كمستشار تنفيذي المصري يوسف منصور، أما القصة فتعود إلى عماد دبور، بينما تكفل بكتابة السيناريو والحوار سامح سامي، أما الإخراج فكان للدكتور سمير سيف.