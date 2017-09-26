الجزائر ضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب في 2018

أكد رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، هيثم الحاج على، أن الجزائر ستكون ضيف شرف الطبعة الـ 49 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب والمرتقب ببلاد الفراعنة في الفترة الممتدة بين 27 جانفي و10 فيفري 2018، وذلك على هامش الاجتماع الأول للجنة العليا (محافظة المهرجان) هذا الأسبوع بالقاهرة، كما اختار أعضاؤها الاستقرار في أرض المعارض الدولية بمدينة نصر كمكان لاحتضان الحدث بعد أن تداولت أخبار إمكانية نقله إلى ساحة أوسع منها دشنت مؤخرا.

ستحل الثقافة والريشة الجزائرية ضيفة على حضارة الفراعنة ومهد الأهرامات في أقدم معرض يجمع بين أصدقاء الكتاب والمطالعة من دول مغاربية وعربية في هذا البلد، وسيكون ذلك مطلع عام 2018، كما سيحمل الحدث شعار «القوى الناعمة.. كيف؟» بعد أن كانت مصر ضيفة شرف فعاليات الصالون الدولي للكتاب في طبعته الماضية، ولعل اختيار الجزائر ليس سوى عرفانا بفضلها على عدة كتاب مصريين حظوا بالتكريم والاستقبال الحار من قبل المسؤولين على شؤون القطاع من قبل في مناسبات مختلفة، إضافة إلى أن عدد من الكتاب والمثقفين الجزائريين الذي يلجؤون إلى دور النشر المصرية للترويج لإنتاجاتهم في البلدان العربية حينما تستعصي هذه المسائل في وطنهم. وذكرت لجنة تحضير هذا الموعد الثقافي الكبير أن فعاليات المعرض ستناقش كل ما من شأنه تفعيل دور القوى الناعمة على أرض الواقع، بما في ذلك اقتصادات الثقافة وبناء جسور مع الثقافات الأخرى»، كما كشفت عن تنظيم سلسلة من الندوات حول الشخصيات المصرية «من رموز القوى الناعمة»، كما ستعد برنامجا للاحتفاء «ببعض التكريمات المهمة» التي تواكب إقامة المعرض؛ تزامنا مع مرور 30 عاما على ظفر الكاتب نجيب محفوظ بجائزة نوبل ومضي قرن من الزمن على ميلاد الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر، إلى جانب مرور 120 عام على ميلاد الأديب توفيق الحكيم. كما أعلنت اللجنة العليا لموعد الكتب بمصر اختيار الأديب والمفكر الراحل عبد الرحمن الشرقاوي كشخصية للمعرض الذي تحضر له مدينة نصر المصرية على قدم وساق. جدير بالذكر أن طبعة السنة الماضية شهدت العديد من الفعاليات الثقافية، الفنية والإبداعية، كما سجلت رقما قياسيا لأول مرة من حيث عدد الزائرين الذي فاق 4 ملايين شخص غالبيتهم من الشباب والأطفال، وبارتفاع قدر من طرف المنظمين بنسبة حوالى 40% مقارنة بطبعة 2015 ، فيما تجاوز حجم المبيعات نصف مليون كتاب، نصفها من اصدار الهيئة العامة للكتاب، أما شعار طبعة 2016 فكان «الشباب وثقافة المستقبل»، وتم تكريم الكاتب صلاح عبد الصبور باعتباره شخصية المعرض. وشاركت في دورة السنة الماضية 35 دولة منها 16 دولة عربية، 6 دول أفريقية و13 دولة أجنبية، عدد الناشرين بلغ 670 ناشرا منهم 6 أفارقة، 13 من الدول الأجنبية، 200 ناشر عربي، 451 ناشر مصري منهم 7 مؤسسات صحفية،31 مؤسسات حكومية.