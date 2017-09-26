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«المذياع العاق» للروائي جلال حدار

حين يستنطق الأدب أسرار بيئة الشاوية

  26 سبتمبر 2017 - 14:26   قرئ 6 مرة   0 تعليق   ثقافة
حين يستنطق الأدب أسرار بيئة الشاوية

سيصدر الكاتب الواعد جلال حدار رواية جديدة «المذياع العاق» في الأيام المقبلة والتي حاول مضمونها أن يعكس جزء من يوميات المجتمع الشاوي خلال التسعينات بعنف تلك الحقبة ووقع البسطاء بين النضال اليومي من أجل لقمة العيش بتحد مثالي للجماعات الإرهابية وتلك العادات التي تمثل نقطة القوة ولا أحد يرغم الأفراد على التفريط فيها.  

 
يغوص جلال حيدر بمحتوى جديده الأدبي في أعماق البيئة الشاوية، حيث تظهر عبر الجمل وتعاقب الفقرات عادات وتقاليد سكان قاوموا الطبيعة ويكتبون كل يوم قصة مع الحياة تتراوح بين الدروب الواعرة من شهامة جبال الأوراس والافتخار بالإرث والأصالة بعيدا عن أي أسلوب يسحب العفوية عن هذه المنطقة الصامدة. تتوهج الأسئلة الحارقة في رواية جلال حيدر على لسان بطلها إلى حد تجعله ينبش القبور بحثا عن أجوبة شافية تجيبه عن سبب قساوة المحيط كما تصور المجتمع الشاوي الجزائري بصدق بعيد عن أي محاولة تجميل. ولم تخل أعمال الكاتب الجزائري الشاب جلال حيدر من سخرية سوداء في رسم الشخصيات، دون السقوط في السرد بشكل يحرج به القارئ رغم بثِّ بعض المقاطع الشعبية والجمل الوصفية التي لا تخلو من مجازات. ويروي جلال حكاية العلمي الذي عرفه الجميع بلقب (المذياع العاق) الشاب الشاوي القروي، يتيمِ ربَّته جدته ليبدأ اصطدامه بمآسي الحياة المتعددة، بدءا من زواج ابيه (ابا بوبكر) من امرأة اسمها العالية، تكيد له حتى يطرد. ويعاني سخريةٍ من شكله، ومن سنه، لالتحاقه متأخرًا بمقاعد الدراسة وتتصاعد دراما حياته بفقدان أفراد العائلة في سنين الجمر (التسعينات) لتنتهي حياته في الحانات و«المحشاشات»، ويدخل عوالم الليل، فخيانة الأصدقاء وتحقيقات الأمن في العشرية السوداء، ودسائس زملائه في وظيفته الحقيرة -كجامع حطب لدى أحدهم-، ومحاولات استقطابه من الجماعات الإرهابية، التي تدعي أن الأمن هو من قتل والده وجدّه، وتتشابك كل هذه الأحداث في سرد خطي- تتخلله بعض الفلاش باكات- مع الأحداث الحميمية ولحظات أمل تحضر هنا وهناك لعلها تبعد الضباب عن أيام يصعب فيها على المرء أن يسطر آفاقا تتجاوز السؤال «هل سيكون حيا غدا أو يقتل؟ ويمثل بطل الرواية العلمي الذي لم يبحث عن معنى لحياته رغم محاولات الاستقطاب صورة للاستقالة، وروح اليأس والانهزامية التي تقود الجميع إلى العدم. كما تنقل رواية جلال التي يرتقب صدورها عن دار القرن الواحد والعشرين حسب ما أفاد به المؤلف-أيضا صورة صادقة لحياة البدو الرحل ولقساوة الشتاء في جبال الأوراس كما تتضمن معاني روح المكان وأسرار الشاوية.
 
ز.أيت سعيد
 

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