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الطبعة ال 18 لمهرجان العالم العربي بكندا

سليمان بن عيسى يعرض جديده المسرحي « 3 أيام.. قبل الساعة»

  02 أكتوبر 2017 - 10:43   قرئ 7 مرة   0 تعليق   ثقافة
سليمان بن عيسى يعرض جديده المسرحي « 3 أيام.. قبل الساعة»

سيشارك المسرحي والأديب الجزائري سليمان بن عيسى بمسرحيته الجديدة  «ثلاثة أيام قبل.. الساعة» في مهرجان العالم العربي المرتقب بمدينة مونتريال الكندية، والذي ستجرى فعالياته من 27 أكتوبر الحالي إلى 12 نوفمبر المقبل، ولا يزال الرجل يقدم للفن الرابع وهو الذي ينتمي إلى جيل ذهبي خدم هذا الفن لعقود من الزمن باحترافية مثالية، ورغم أن بعض وجوهه رحلت عنا والبعض الأخر فضل أصحابها التوقف تماما بعد أن تحسرت على الوضع المسرحي إلا أن بن عيسى لا يزال يثري الساحة رغم أنه يقيم في الضفة الأخرى. 

 
برمج العرض الجديد لصاحب رائعة «بابور غرق» يوم 8 نوفمبر المقبل، حيث سيقدم مسرحيته بالتعاون مع دار الإنتاج « اس ان برودكسيون» وكعادته لا يبتعد بن عيسى عن الواقع المعاش حيث يطرح نصه عدة تساؤلات حول الإرهابيين الذين يفجرون أنفسهم باسم «الجهاد» فأي حافز وعزيمة تدفع هؤلاء لزرع الرعب في عواصم مختلفة عبر العالم؟  ماهي مسيرة هؤلاء القتلة الذين لا يحملون سوى الحقد لما يحيط بهم ولا معنى للحياة في قاموسهم؟ وعلى أي أساس ترتكب هذه الاعتداءات الإرهابية؟ وإن كان المعني ترجم الواقع الأمني للكون في مسرحية، هذه المرة، إلا أنه تطرق إليه في رواية عرفت نجاحا عام نشرها  والتي حملت عنوان « الليلة الأخيرة للمعذب».  ولن يمثل سليمان بن عيسى وحده الجزائر في هذا الموعد الثقافي السنوي بكندا بل سيكون الفن السابع حاضرا بأربعة أفلام وهي فيلم « النجم» للمخرج الجزائري رشيد بنحاج  والذي يروي حلم شاب بالعاصمة بتكرار المسيرة الكبيرة  لفنان «الروك»، الأمريكي «مايكل جاكسون» إلا أنه يصطدم بالسلفيين الذين يمنعونه من الغناء تماما، وسيعرض كذلك فيلمه الثاني بعنوان «عطور الجزائر العاصمة»، بعده يتمكن الحضور من متابعة فيلم «تيمقاد» للمخرج فابريس بن شاوش الذي يروي قصة جمال، كشاب فرانكو-جزائري وعالم أثار يزاول أعمال حفر في المدينة الأثرية لباتنة، وأخر فيلم جزائري مبرمج في التظاهرة لمخرجته جميلة صحراوي بعنوان «يمّا» والذي يتبع بمحاضرة للباحثة الجزائرية في منظمة الـ «يونيسكو» مونية أيت كبورة. بدورها، المحامية والمناضلة وسيلة تمزالي، تنشط ورشات وندوات حول مواضيع مختلفة ومن بين المحاور التي ستتناولها «الفن كمرر للذاكرة» في تحليل لمؤلفات الأكاديمية أسيا جبار والكاتب عادل بن تونسي. الطبعة 18 من مهرجان العالم العربي بكندا يمنح الكلمة للشعراء، للموسيقيين، الراقصين، ولكل المبدعين حسب المدير العام للتظاهرة «للتعايش والتفاهم»، فيما استوحى المنظمون ملصقة المهرجان من إحدى اللوحات التشكيلية للأديب اللبناني الشهير «جبران خليل جبران».
 
ز.ايت سعيد
 

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