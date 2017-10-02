الحبيب سوالم يشرّح واقع الفن الرابع بالجزائر منذ نشأته

ضمن توصيات الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة القاضية بربط الممارسة الفنية بالدرس الأكاديمي قصد ضمان مستقبل مسرحي متوازن ومتوازي بين جانبي النظري والتطبيقي، استقبل ملتقى الشارقة للبحث المسرحي، أول أمس، بالمركز الثقافي لمدينة «كلباء» العديد من الطلاب الباحثين والمهتمين بالمسرح في دراساتهم العليا المتخصصة ليقدموا عصارة جهودهم الفكرية في الجامعات العربية منها الجزائر ممثلة بالباحث حبيب سوالمي، المغرب بباحثها طارق الربح وتلكماس منصوري، ومصر بالباحثة ميليسا رأفت.

استضاف الملتقى العلمي الخامس الذي يرافق فعاليات الطبعة السادسة من مهرجان «كلباء» للمسرحيات القصيرة والذي يعد الأول من نوعه في كامل الوطن العربي 04 باحثين أكاديميين، شرح كل واحد منهم وجهة نظره طارحا رؤى وابحاث متعلقة بالفن الرابع ما منح فرصة للحضور لاكتشاف أهم وأحدث الدراسات التي يطرحها الفاعلون في المسرح، أين قدم الباحث الجزائري «حبيب سوالمي» عصارة جهده في أطروحة الدكتوراه التي حضرها حول «الممارسة المسرحية المعاصرة في الجزائر بين الهواية والاحتراف» مقدما نبذة عن تاريخ المسرح الجزائري، ومركزا على مرحلة ما بعد الاستقلال منذ عام 1962 الى يومنا هذا، متعمقا في تطور الممارسة المسرحية الجزائرية هواية واحترافا، من خلال نماذج عن بعض المهرجانات كمهرجان مسرح الهواة المتواجد منذ نصف قرن إلى غاية اليوم، مؤكدا في بحثه على جانبين إثنين من الممارسة المسرحية المهتمة بمجموعة من التخصصات في الاخراج، التمثيل، التكوين، و»الماركتينغ»، مانحا حصة الأسد للكتابة والاخراج بطريقة فنية، من ناحية اعتمادها على العناصر الجمالية وأهم المدارس التي تأثر بها الكتاب المسرحيون الجزائريون مختارا 03 منها الكلاسيكية، الرومانسية والمدرسة الواقعية.

يتضمن البحث حسب الحبيب سوالمي ثلاثة فصول كبرى هي»عناصر الكتابة الدرامية من خلال نماذج مسرحية جزائرية» وفيه تم تبيان عناصر الكتابة الدرامية من خلال بعض النصوص الدرامية الجزائرية سواء المحترفة او الهاوية، أما عن الفصل الثاني فقد تناول « الكتابة الهاوية والمحترفة في الجزائر ومؤثرات المذاهب المسرحية» وفيه تم التطرق إلى أهم المذاهب المسرحية العالمية، وتأثيراتها على الكتابة الدرامية في الجزائر من خلال نماذج محترفة وهاوية، أما الفصل الثالث والمعنون بـ» الإخراج الهاوي والمحترف في الجزائر ومؤثرات التيارات الفنية» والذي تطرق فيه إلى أهم التيارات الفنية الحديثة في الإخراج، وتأثيراتها على التجربة المسرحية في الجزائر احترافا وهواية، مركزا على أسس التفريق بين الممارسة المسرحية المحترفة والهاوية في الجزائر وهل هي أسس منطقية أم لا، وخلص البحث إلى خاتمة تطرق فيها الحبيب سوالمي إلى مجموعة من النتائج والاقتراحات التي تمكن الممارسة المسرحية في الجزائر من التطور سواء على المستوى المحتراف أو الهاوي، واعتمد البحث في الدراسة على شطرين اثنين، أولهما اعتماد المنهج التاريخي الذي يقوم على التأريخ للممارسة المسرحية عبر مراحل تطور المسرح الجزائري، كما تناول الدراسة بالنقد والتحليل في شطره الثاني، فكانت القراءة النقدية مساعدة على إيضاح المقاربات الجمالية والفكرية للمسرح الجزائري بين الهواية والاحتراف في ضوء المداس الفنية الكبرى وكشف الباحث أن سبب اختياره لهذا النوع من الدراسة، هو الرغبة في ملامسة أبجديات الممارسة المسرحية في الجزائر سواء عند المحترفين أو الهواة حتى يستطيع تكوين رصيد معرفي يساعده على إكمال مسيرته في هذا التخصص الذي أحبه بالممارسة والتكوين، كما حاول رصد واقع الممارسة المسرحية في الجزائر وفق قراءات الممارسين وتصنيفاتهم للأعمال المسرحية ومؤثرات المدارس الفنية وكذا التقسيمات المتعارف عليها لطبيعة الممارسة هل هي هاوية أو محترفة، حيث حاول أوصى الباحث باعتماد تقسيمات علمية وفنية وعملية في هذا الإطار، مؤكدا محاولته الالتزام بالموضوعية في بحثه إلى أبعد الحدود، وهو في هذا يعترف بصعوبة الإلمام بكل العناصر المساعدة على تطوير الممارسة المسرحية في الجزائر.

طارق الربح: مسرح الشارع يفرض وجوده باستقطاب الجمهور





من جهته قدم الباحث المغربي طارق الربح عصارة جهوده لنيل شهادة الدكتوراه المتعلقة بمسرح الشارع تحت عنوان «مسرح الشارع في المغرب .. التأسيس والتطلعات» والذي يؤكد من خلاله على فرض هذا النوع من المسارح وجوده في المشهد الثقافي بالمغرب متقصيا ظروف تأسيسه والتحديات التي يواجهها هذا المسرح وصولا إلى تطلعاته المستقبلية لهذا الفن الذي أصبح يفرض وجوده باستقطابه أكبر عدد من الجمهور بالمغرب عكس مسرح العلبة السوداء الإيطالية الذي ما يزال يعاني غياب الجمهور.

تلكماس المنصوري تشرح خصائص الكتابة الدرامية بالمغرب





من جهتها تقدمت الدكتورة تلكماس المنصوري ببحث معنون ب الكتابة أفق متعدد: دراسة في آليات تحول الكتابة داخل النص الدرامي «النص الدرامي المغربي نموذجا»

وتتبعت فيه مسار تطور آليات الكتابة في النصوص الدرامية المغربية محاولة رصد تطور آليات الاشتغال، الأسلوب، اللغة والحكي ما بين مرحلتيّ الدراما وما بعد الدراما، لتخلص إلى أن الطفرة النوعية في مسار الكتابة ستحدث فعليا مع الجيل المعاصر من الكتاب المغاربة مثل أحمد السبياع وجواد السوناني وغيرهم ممن كسروا الرتابة والخطية لتقويض الصرح الدرامي المغربي وتأسيسكتابة درامية معاصرة ذات أسلوب ما بعد درامي وذات حساسية جديدة تتميز بذائقة شذرية تختلف عن السائد والمألوف.

من جهتها أجرت الباحثة المصرية ميلسيا رأفت بحثها في أطروحة الدكتوراه حول «الثابت والمتغير في عروض الريبيرتوار: نماذج مختارة من المسرح العالمي والمسرح المصري» أين استعرت مفاهيم متعددة أسبغت على مصطلح «ريبيرتوار» بين الباحثين والنقاد وغيرهم الذي ترى أنه ثمة من يقصر معناه على وصف العرض المعاد انتاجه بمخرجه الأول وفرقته المسرحية الأولى وهناك من يتمثله في العمل الفني الواحد حين يعرض بواسطة مخرجين آخرين وفرقة أخرى لتخلص لسبب الاشتباك الحاصل حول المفهوم.