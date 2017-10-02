سترة المخملين.. اختزال لصراع اجتماعي مغلف بصراع الساسة  

تحول المركز الثقافي لمدينة «كلباء» منذ إنطلاق الطبعة السادسة من مهرجان المسرحيات القصيرة إلى محج لعشاق الفن الرابع من هواة ومحترفين لمتابعة ما ستنجبه إمارة الشارقة يوم اختتام التظاهرة الموافق للثالث أكتوبر الجاري، من فرسان المسرح الذين تأهلوا للمشاركة حرصا وسهرا على ضمان اكتشاف المتألقون الجدد من بين 05 فرق متنافسة على جائزة أهم عرض مسرحي للطبعة الحالية التي ضمنت مشاركة نوعية في العروض، الندوات، الملتقيات وحتى التكوين.

تتواصل فعاليات مهرجان «كلباء» للمسرحيات القصيرة شرق إمارة الشارقة الذي انطلقت فعالياته منذ 28 سبتمبر الماضي، ليتواصل إلى غاية 03 أكتوبر الجاري مستقطبا 10 أعمال مسرحية لعديد الفرق الهاوية المتوافدة من مختلف ربوع الإمارات العربية المتحدة لتتأهل 05 أعمال منها للمنافسة النهائية على جائزة أفضل عرض مسرحي تمنحها إدارة المسرح بدائرة الثقافة والاعلام تحت رعاية كريمة من الشيخ سلطان القاسمي حاكم الشارقة مرة كل سنة، ومن بين العروض المشاركة في التظاهرة تقدم أول أمس، المخرج رامي مجدي بعمله الموسوم «سترة من المخملين» الذي يشرح من خلاله واقع بعض المؤسسات الحكومية في مختلف الدول العربية يختزل من خلالها في قالب هزلي ساخر مقتبس عن المؤلف العالمي الشهير «ستانيسلاف ستراتييف» الداخل ضمن المسرح السياسي الثائر والمنتقد للأوضاع العامة، موظفا ومستندا إلى كوريغرافيا ذكية تظهر المؤسسة العمومية في أسوء أحوالها باستخدامه مجموعة من المهرجين وزع من خلالها أفراد العمل على كامل ركح المركز الثقافي لمدينة كلباء، يدمج خلالها الكثير من الدلالات منها برنامج «الصدمة» في معالجته للعمل رغم محدودية البرنامج الذي ذاع صيته مؤخرا في البلدان العربية كونه يهتم بنقل ورصد واقع وحال المجتمعات العربية ومدى ردود أفعالها في كذا موقف اجتماعي إلا أنه مهم فيما يرمي إليه من أحداث ورسائل. اجتمع كل من الممثلين الشباب سامح قابيل، هشام البياع، محمود ابراهيم، هجيرة ناصري، نهلة حسن، أروى ماجد، محمد أحمد، أحمد بركات، حسين مصطفى، دينا بدر، وعز الدين عمر سليمان للمشاركة في طرح العمل المسرحي «سترة من المخملين» الذي يركز على صراع القيم والتضاد بين الدولة والفرد ليطرح بعض المبادئ المتعلقة بالقيم في المجتمع، أين حوّل المخرج العمل الأصلي المنتمي إلى الأدب السياسي الساخر إلى ما يتناسب والوقت والمكان الحالي، مستندا إلى الكثير من الدلالات والموسيقى خصوصا تلك المأخوذة من مسلسل «رأفت الهجان» الذي يحمل دلالات سياسية لا تغفل عنها العين، وغيرها من البيانات الأخرى التي تترجم واقع مؤسسة عمومية يستند موظفوها إلى سلطة المحسوبية والعمل بلا ضمير انساني ليبقى المواطن وحده من يدفع الثمن. وعن العمل قال المخرج رامي مجدي إنه سعيد بتواجده لثالث مرة على التوالي في طبعة جديدة من مهرجان «كلباء» للمسرحيات القصيرة التي تمنحه كغيره من المشاركين فرصة اكتشاف وتدارك أخطائه الفنية والعمل على تحسينها مؤكدا أن مشاركته أضحت تقليدا يمارسه كلما سمحت إدارة المهرجان الساهرة على تحسينه كل سنة.