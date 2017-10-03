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أكد حضوره في الـ «سيلا».. الروائي محمد رفيق طيبي:

  «لا يمـــــــكن أن يبـــــقى الشعــــــــر رهين الصالــــــــونات»

  04 أكتوبر 2017 - 10:57   قرئ 13 مرة   0 تعليق   ثقافة
  «لا يمـــــــكن أن يبـــــقى الشعــــــــر رهين الصالــــــــونات»

يرفض الروائي الشاب محمد رفيق طيبي بقاء الشعر رهين الصالونات والقاعات دون توفيره مطبوعا للقراء رغم شح الطلب، وهو الذي يستعد للمشاركة في فعاليات الطبعة 22 للصالون الدولي للكتاب بمؤلفه الجديد «أعراس الغبار» الذي يضم 14 نصا شعريا.

 

 بعد «عاصفة العاطفة» و«الموت في زمن هش» تتزين مسيرتك بثالث إصدار ولكن في صنف آخر حدثنا عنه أكثر؟

 «أعراس الغبار» يعتبر أول عمل في المسار  الشعري الذي كانت بدايته في الكتابة، لكن السرد تجاوزه في النشر لظروف خاصة، حقيقة يمكن القول إن نشر الشعر في مثل هذه الظروف التي يمر بها يعتبر مغامرة من جهة وواجبا من جهة أخرى، فغير مقبول أن نقبل ببقاء الشعر رهين الصالونات والقاعات دون توفيره مطبوعا للقراء رغم شح الطلب، حين دخلت الساحة الثقافية عرفت كشاعر ينشط ويشارك في الأمسيات الشعرية وقد رافقني هذا اللقب طوال سنوات ولم اقتنع به باعتبار أن الأمسيات التفاعلية لا يعوّل عليها في تقليد هذا اللقب الخطي، الآن ولأول مرة سأواجه الآلة النقدية والقرائية عامة بالمكتوب والذي يمكن وضعه تحت التحليل والتمحيص، قد أكون شاعرا وقد لا أكون ليس لدي أي حكم يبقى أهم شيء قمت به هو المحاولة.

 لماذا جاء الكتاب في هذا الوقت بالتحديد وكم استغرق تأليفه قبل أن يرى النور؟

 بين التفكير فيه وتجسيده قضيت نصف عام. مدة قصيرة أبررها بعدد النصوص الأربعة عشر فقط، وجاهزية بعضها منذ سنوات، حيث أعدت كتابتها بنفس جديد ووعي مختلف، كنت قد أرسلته إلى الناشر منذ مدة طويلة ولم اتعمد اطلاقا نشره بمناسبة الدخول الأدبي المزعوم لأن ايماني بهذا الدخول محدود جدا والكتابة الحقيقية هي التي تتواجد طوال السنة وتحرك آلة النشر على مرّ الفصول أما أن نعرّف الدخول الأدبي بالمعرض الدولي للكتاب فهذا غير مقبول.

 الكتابة الشعرية اليوم وكأنها تتحدى واقعها مقارنة بالكتابات السردية، كيف ترى واقعها ولماذا هذا التوجه رغم امتلاكك لتجارب في الكتابة الروائية؟

 الشعر متورط عربيا ومنغلق لأسباب كثيرة لا أظنني محاطا بها، لكن يمكنني القول إن الصراع المفتعل بين الجماعات التي تشكلت داخل الشعر ساهم في فتور الاهتمام بهذا الجنس، فمنذ عقود والحديث يدور حول نهاية القصيدة الكلاسيكية وهل قصيدة النثر هي شعر! وهل الشعر فعلا ديوان العرب، أسئلة ابتذلت وطرحها صار يقترن بالضجر ليس لأنها دون أجوبة بالعكس بل لأن داخل الطوائف الشعرية ان صح التعبير أشخاص ينطلقون من ذهنية جاهلية يعيش فيها زعيم القبيلة وشاعر البادية، هو رفض للاختلاف الممكن والمتاح، أنا اكتب قصيدة النثر ولا يعنيني تعريفها أو تصنيفها أو الاعتراف بها حين أنظر الى النص وأجد أنه غير طبيعي، ليس مجرد كلام جرائد أو رسائل عاطفية أشعر بنفس ابداعي بداخله ذلك هو الشعر عندي.

 على ماذا راهنت في هذا الكتاب وأنت لازلت في بداياتك ككاتب؟

 ليس لدي ما أراهن به والرهان فكرة خاطئة في الكتابة، حين نتحدث عن رهان حقيقي فيجب أن يكون توقيف حرب مثلا أو بناء برج يقيم فيه كل فقراء العالم أما الرهان على عمل شعري فيمكن أن يكون على صناعة ابتسامة لقارئ أو دهشة ما وهذا غير مهم في سياقنا الحالي.

  تتقدم بخطة ثابتة في عالمك الابداعي بدليل أنك تصدر كتاب كل سنة هل على الأديب أن يلتزم بالإصدار سنويا؟

 إذا كان الكاتب قادر على الانتاج كل سنة بمستوى مقبول فهذا أمر طبيعي، وإذا كان قادرا على انتاج كتاب واحد خلال خمسين سنة ويكون شبيها بمائة عام من العزلة على غرار لاماركيز فهذا أفضل، الكتابة مناخ ومزاج وحاجة تختلف من كاتب لآخر الأهم حين نكتب الا نبتذل.

 في ظل التحولات الطارئة على عالم الكتابة هل تعتقد أن الشعر يحتفظ بمكانته؟

 لا يستطيع الجمهور أو الشعراء أن يحكموا على مكانة الشعر أو يجيبوا عن سؤال يتعلق بمدى احتفاظه بها من عدمها. الشعر أكبر من الكل ومكانته إذا تعالت عن الشعراء والجمهور فلا يمكن القول إنه فقدها. أظن الشعراء والجمهور هم من فقدوا مكانتهم عند الشعر في ظل هذه التحولات بتعبيرك.

 هل تتلقى صعوبات في نشر عناوينك؟

 ليست لدي صعوبات بالمعنى الدقيق لكن الأزمة الموجودة تتجسد في توزيع الكتاب بعد صدوره حيث يبقى محدودا ونسبيا وذلك لغياب آليات ومكتبات محترفة وهذا ما يحتاج لضوع تصور ورؤية من أجل ايصال الكتاب الى كل نقطة في التراب الوطني.

 هل ستكون حاضرا به في صالون الكتاب؟

 نعم سأكون حاضرا به في الصالون، مع منشورات المؤسسة الوطنية للاتصال النشر والاشهار.

 

حاورته: نـوال الــهواري   

 

 

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