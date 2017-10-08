واسيني الأعرج ضيف «الشارقة الدولي للكتاب»

تعوّد على تمثيل الريشة الجزائرية في المواعيد العربية والدولية، وبات قلمه يبدع على مر السنين-بحلوها ومرها- بروايات ترجمت إلى عدة لغات كما شرع بعض المسرحيين في تحويل مضمونها إلى نصوص مسرحية، واستمرارا في تشريف الأدب الجزائري يشارك الروائي واسيني الأعرج في معرض الشارقة الدولي للكتاب في طبعته الـ 36، المرتقب في الفاتح نوفمبر المقبل وستدوم فعالياته 11 يوما.

سيحضر أستاذ الأدب العربي بجامعتي الجزائر والـ «سوربون»، رفقة أسماء بارزة في علم التأليف والفن، منهم غسّان مسعودو إبراهيم نصر الله وعبده خال، ويعد الأعراج أحد قامات الرواية في العالم العربي حاليا، ببحثه الدائم عن التجديد وغالبا ما نبش في الموروث الجزائري الثقافي والتاريخي لاقتباس نصوصه منها كما استلهم من أساطير عربية، لتتوالى الإبداعات التي نال بها عدة جوائز كما أثنى على أسلوبه كبار النقاد ونذكر من مؤلفاته «طوق الياسمين»، «مملكة الفراشة»، «أنثى السراب»، «حارسة الظلال»، «أصابع لوليتا»، «البيت الأندلسي»، وغيرها من الأعمال.

تنظم هيئة الشارقة للكتاب هذه الظاهرة، وتجرى فعالياتها خلال الفترة الممتدة من الفاتح إلى الـ11 نوفمبر المقبل بمركز إكسبو الشارقة، بمشاركة نخبة من أبرز الكُتّاب والمثقفين والفنانين والإعلاميين العرب، الذين سيستعرضون أمام زوار المعرض أهم إنتاجاتهم الأدبية والفنّية والإعلامية والمعرفية ويناقشون مواضيع متنوعة على مدار 11 يوما. يتطلع الجمهور إلى لقاء أسماء مؤثّرة بمنجزاتها الثقافية والفنية، على الصعيدين العربي والدولي، إذ سيكونون على موعد مع الفنان السوري العالمي غسّان مسعود، أستاذ المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق، الذي أكد عبر سلسلة من الأعمال الدرامية والتاريخية، على تميز فني، دلّت عليها منجزاته التي أوصلته إلى العالمية عبر بوابة الفن السابع الشهيرة «هوليوود» كواحد من أبرز الممثلين العرب. كان مسعود قدّ شارك بالفيلم التاريخي «مملكة السماء» عام 2005، وفيلم «قراصنة الكاريبي» في 2007، ليعود من جديد أمام كاميرات المخرج الأمريكي ريدلي سكوت في فيلم «آلهة وملوك» منذ ثلاث سنوات، إلى جانب باقة من الأعمال العربية المميزة، مثل مسلسل «أنشودة المطر» والملحمة الخليجية «توق» وغيرها. من الأردن، يطل مؤلف «الإلياذة الفلسطينية»- سلسلة الملهاة الفلسطينية، الشاعر والروائي إبراهيم نصر الله، الذي يلتقي جمهور الأدب والثقافة في دورة المعرض الـ36 ليفتح الأبواب على آفاق ثقافية تستحضر الواقع الفلسطيني، وما ألمّ به من تبعات، مستعرضا إنجازاته الأدبية ومؤلفاته التي تنوعت بين حقلي الرواية والشعر، حيث صدر له في الرواية «زمن الخيول البيضاء»، «قناديل ملك الجليل»، « طفل الممحاة» و»أعراس آمنة»، فيما صدر له في الشعر ديواني «شرفات الخريف»، «مرايا الملائكة» وغيرها. يستضيف المعرض الفائز بجائزة الـ»بوكر» العربية لعام 2010 عن روايته «ترمي بشرر»، الكاتب السعودي عبده خال، الذي يبحث في عوالم خفية تكرسها رواياته، جاعلا من فضاء الوهم، مجالا حيويا للحقيقة، ليكون الجمهور على موعد معه، لاكتشاف كل ما يدور في الخفاء من حقيقة حاول خال الوصول إليها عبر مجموعة من رواياته ومنها «الطين»، «الأيام لا تخبئ أحداً»، «نباح» وغيرها.

صوت اللبنانية «جاهدة هبة» تصدح في الشارقة





لن يحتكر الكتاب لوحدهم معرض الشارقة بل سيحظى جمهور معرض الشارقة الدولي للكتاب بلقاء من نوع خاص، مع صوت يمتلك قدرة على اختراق الصمت، والبوح بجمال لا ينقطع، حيث يستضيف الشاعرة والمطربة اللبنانية والممثلة المسرحية جاهدة وهبة، صاحبة الحنجرة الموغلة بالروحانيات الصوفية، والتي تسافر بصوتها نحو أزمان بعيدة، فهي التي قدّمت طوال مسيرتها الكثير من اللوحات الفنية، مسرحيا وغنائيا، كما برعت في غناء قصائد كبار الشعراء أمثال: أبو فراس الحمداني، الحلّاج، جلال الدين الرومي، جبران خليل جبران والألماني «غوته»، إلى جانب غنائها لأسماء كبيرة في العالم العربي، ولها ألبومات عديدة وتسجيلات كلاسيكية ووطنية.من الأردن، يستضيف المعرض الروائي والقاص جمال ناجي، صاحب «عندما تشيخ الذئاب» الذي بدأ نشاطه الأدبي في أواسط سبعينيات القرن الماضي، حيث كتب أولى أعماله الأدبية سنة 1977، وحمل عنوان «الطريق إلى بلحارث»، والتي اعتبرها نقاد الوسط الأدبي آنذاك بأنها بداية تأسيسية للرواية في الأردن، وتناول فيها قصة عدد من المدرسين الذين اغتربوا عن أوطانهم بحثاً عن فرص العيش، كما صدرت له روايات «غريب النهر»، و»موسم الحوريات»، و»الحياة على ذمّة الموت».