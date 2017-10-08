بعد سنوات من الإبداع الشعري في صمت

لميس مسعي تخوض تجربة النشر بـ «مسروق من النعاس»

اختارت الشاعرة «لميس مسعي» سنة 2017 لدخول عالم النشر وهي التي اكتفت لسنوات طويلة بإلقاء الشعر على محبيه من دون تدوينه في ديوان، ليكون «مسروق من النعاس» أولى باكوراتها الإبداعية لتفتتح به مسيرتها. ستتزين الساحة الأدبية بمولود شعري جديد لشاعرة تضع أولى خطواتها في ميدان النشر بإصدار منتوج أدبي بطعم السنوات الطويلة التي قضتها بعيدا عن قرائها وهي المقربة منهم في الواقع بحكم نشاطها في الاعلام الثقافي بشرق البلاد وكذا تعوّدها على القاء قصائدها في الندوات والملتقيات، ولأن طرق الشعر أوسع من أن تسجن٫ قررت الشاعرة الشابة أن تلامس أحلام الشباب التي تحول الأوضاع دون تجسيدها لتكون اللسان الذي يعبر

عن خلجاتهم البعيدة المعروف منها وغير المعروف. ونشرت «دار الألمعية» أولى إصدارات المبدعة سلوى لميس مسعي في شكل مجموعة شعرية حملت عنوان «مسروق من النعاس» والتي ترتكز على حالات عميقة من القلق الوجودي للإنسان، وتنطوي على ومضات شعرية جرى نسجها في أوقات متقاربة وجاءت عاكسة لارتباط الشاعرة بذاتها من حيث أنها محاولة اكتشاف من خلال الشعور بها وإدراكها ثم ترجمتها إلى نصوص تتراوح بين بلاغة الحكمة وصدمة الدهشة وتعكس واقعها كما لو كانت تنظر في مرآة كي تصافح ملامحا لا تعرفها وتضع «لميس» بين يدي القارئ عملاً جميلا ظلّ حلمًا بالنسبة لأصدقائها الكتاب وجمهورها الذي يحتفي بها في كل النشاطات الأدبية التي تحضرها وتحاضر فيها أو تنظمها بمدينة عنابة جوهرة الساحل الجزائري ولؤلؤة البحر الأبيض المتوسط. تعمدت «لميس» خوض تجربتها الشعرية المنشورة بإشراك الفنان التشكيلي علي يماني الذي رسم لها غلاف المجموعة الشعرية وصممه بريشته الساحرة، وفضلت الشاعرة الغوص في متاهات القلق الوجودي دون طرح أسئلة كثيرة لكن بإجابات «سرقت من ليل حياتها الحالك» حتى تنسج رؤى ومعاني جديدة. للإشارة فإن سلوى لميس مسعي تنشط منذ أعوام بحقل الصحافة الثقافية إذ تمارس الإعلام بعدد من العناوين الصحفية التي تصدر من مدينة عنابة، وآخرها صحيفة «الصريح» التي تدير «لميس» صفحتها الثقافية.