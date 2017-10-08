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بعد أن ظفز بها الفنان «بوب ديلان» في الطبعة الماضية

البريطاني كازو إيشيغورو يحصد جائزة نوبل للأداب 2017

  08 أكتوبر 2017 - 10:58   قرئ 7 مرة   0 تعليق   ثقافة
البريطاني كازو إيشيغورو يحصد جائزة نوبل للأداب 2017

بعد أن ظفز بها الفنان «بوب ديلان» في الطبعة الماضية البريطاني كازو إيشيغورو يحصد جائزة نوبل للأداب 2017 فاز الروائي الياباني المولد، والبريطاني الجنسية، كازو إيشيغورو، بجائزة نوبل للأدب لعام 2017، وأثنت الأكاديمية السويدية التي تمنح الجائزة على إيشيغورو قائلة إنه ككاتب «عرى في رواياته التي تتسم بقوة عاطفية عظيمة الخواء الكامن تحت شعورنا الواهم بالعلاقة بالعالم». قال إيشيغورو (62 عامًا) إن في «الجائزة إطراء مذهلا»، وأقر في تصريحات له أن حصوله على الجائزة «شرف عظيم، لأن الجائزة تعني في الأساس أني أسير على خطى المؤلفين الكبار، فهذا ثناء رائع»، وكتب إيشيغورو ثماني روايات، ترجمت إلى 40 لغة.ومن أكثر رواياته شهرة «بقايا يوم»، و»لا تدعني أرحل أبدا»، اللتان اقتبستا في فيلمين نالا نجاحاً كبيراً، ومنح إيشيغورو نوط (OBE) في بريطانيا عام 1995 لما قدمه من خدمات في الأدب. ولد كازو إيشيغورو في 8 نوفمبر/تشرين الثاني عام 1954، في نجازاكي باليابان، ثم انتقلت أسرته للعيش في إنكلترا عام 1960، وحصل على درجة الليسانس من جامعة كنت عام 1978، ثم نال الماجستير من جامعة إيست أنغليا في الكتابة الإبداعية عام 1980;وحصل على الجنسية البريطانية عام 1982.وتبلغ قيمة الجائزة 9 ملايين كورونا، أي ما يعادل مليونا و100 ألف دولار أمريكي، وتنسب جوائز نوبل إلى مخترع الديناميت، ألفريد نوبل، وبدأت في عام 1901 تقديراً للإنجازات في مجالات العلوم والأدب والسلام، تنفيذاً لوصيته.

 
ق.ث
 

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