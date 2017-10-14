بطلة فيلم رائعتي «الربوة المنسية» وبحيل بابا» الممثلة جميلة أمزال في حوار حصري للمحور اليومي:

« «الالتزامات العائلية أبعدتني عن السينما لكنني لم أعتزل»

أكدت الممثلة والمخرجة «جميلة أمزال» أنها لم تعتزل الفن السابع بل فضلت التكفل ببناتها ولا تستبعد العودة مجددا إن كان هناك عرض جديّ، كما دعت إلى منح الأولوية للنوعية في السنيما الأمازيغية، و آشادت بفضل جيل من المخرجين الجزائريين في بلوغ الآفلام درجة العالمية.

اكتشفها الجمهور بأدائها البطولي في فيلم «الربوة المنسية» للراحل عبد الرحمان بوقرموح ومن تلك المحطة قطعت أشواطا أخرى نالت بها الممثلة والمخرجة جميلة أمزال احترام الجمهور. من قرية «تيفردود» بتيزي وزو حيث فتحت عينيها إلى مدينة «البندقية» الإيطالية أين تقيم حاليا تعود في هذا الحوار إلى تجربتها السينمائية الثرية.

تقيمين حاليا بإيطاليا، ومنذ أول تجربة لك في الإخراج السينمائي عام 2004، ابتعدت عن الأضواء. ما سبب هذا الغياب؟

والله حتى الاستقرار في إيطاليا -وبالتحديد بمدينة البندقية- لم أسطر له في بداية مشواري السينمائي، فقد تضعنا الأقدار في أماكن لا نختارها وما علينا سوى الرضوخ لها. عائلتي الصغيرة ( جميلة أمزال متزوجة بإيطالي وأم لبنتين) تقيم هنا والالتزامات تتضاعف بمجرد أن يكون للمرء أولاد، لذا فضلت التفرغ لهم وتحمل مسؤولياتي كأم ولن أضحي بمستقبل بناتي لخدمة مسيرتي كممثلة رغم أن هذا الفن أحببته ومارسته عن قناعة. ربما لا أظهر كثيرا وأكتفي من حين لأخر بالمشاركة في لقاءات متعلقة بالأفلام والتمثيل، لكن هذا لا يعني أنني اعتزلت عالم السينما، ستكون هناك تجارب أخرى إن رأيت أن الأمر يحمل في طياته جدية ويستحق أن يسيل عرق جبيني عليه.

بزغ نجمك في فيلم المرحوم عبد الرحمان بوقرموح «الربوة المنسية» الذي عرف نجاحا كبيرا. هل لك أن تعودين بالقراء إلى هذه التجربة المميزة في مسيرتك كممثلة؟

هناك مخرجون بإمكانهم تحويل ممثل هاو إلى نجم بكل المقاييس وبفيلم واحد فقط، وأعتبر «دّا عبد الرحمان بوقرموح» واحدا منهم، وأعتقد أن السينما الجزائرية كانت محظوظة جدا كونها عرفت هذا الاسم في تاريخها. أنا حاولت قدر الإمكان اتباع توجيهاته في أداء الدور الرئيسي لهذا الفيلم، وكان قبول التمثيل فيه مسؤولية كبيرة لأن القصة تتعلق باقتباس رواية لأحد عظماء الأدب في الجزائر المرحوم «دّا لمولوذ» ولأن المخرج يعرفه كثيرا، كان يصور الفيلم وكأنه دين عليه تسديده وكان مع طاقم التمثيل صارما طيلة أشهر التصوير، وأظن أن النتيجة لم تخيبه ولم تصدم الجمهور بعد عرض هذا الفيلم.

أملك ذكريات رائعة لأن التجربة جمعت بين مخرج كبير سمح لنا بالتمثيل إلى جانب فنانين لهم وزنهم في الساحة وأخص بالذكر الفنانة القديرة «جميلة» التي حفزتني كثيرا لأداء الدور الرئيسي، ولا أنسى نصائحها لي في ذلك الوقت.