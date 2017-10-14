بطلة فيلم رائعتي «الربوة المنسية» وبحيل بابا» الممثلة جميلة أمزال في حوار حصري للمحور اليومي:
« «الالتزامات العائلية أبعدتني عن السينما لكنني لم أعتزل»
أكدت الممثلة والمخرجة «جميلة أمزال» أنها لم تعتزل الفن السابع بل فضلت التكفل ببناتها ولا تستبعد العودة مجددا إن كان هناك عرض جديّ، كما دعت إلى منح الأولوية للنوعية في السنيما الأمازيغية، و آشادت بفضل جيل من المخرجين الجزائريين في بلوغ الآفلام درجة العالمية.
اكتشفها الجمهور بأدائها البطولي في فيلم «الربوة المنسية» للراحل عبد الرحمان بوقرموح ومن تلك المحطة قطعت أشواطا أخرى نالت بها الممثلة والمخرجة جميلة أمزال احترام الجمهور. من قرية «تيفردود» بتيزي وزو حيث فتحت عينيها إلى مدينة «البندقية» الإيطالية أين تقيم حاليا تعود في هذا الحوار إلى تجربتها السينمائية الثرية.
تقيمين حاليا بإيطاليا، ومنذ أول تجربة لك في الإخراج السينمائي عام 2004، ابتعدت عن الأضواء. ما سبب هذا الغياب؟
والله حتى الاستقرار في إيطاليا -وبالتحديد بمدينة البندقية- لم أسطر له في بداية مشواري السينمائي، فقد تضعنا الأقدار في أماكن لا نختارها وما علينا سوى الرضوخ لها. عائلتي الصغيرة ( جميلة أمزال متزوجة بإيطالي وأم لبنتين) تقيم هنا والالتزامات تتضاعف بمجرد أن يكون للمرء أولاد، لذا فضلت التفرغ لهم وتحمل مسؤولياتي كأم ولن أضحي بمستقبل بناتي لخدمة مسيرتي كممثلة رغم أن هذا الفن أحببته ومارسته عن قناعة. ربما لا أظهر كثيرا وأكتفي من حين لأخر بالمشاركة في لقاءات متعلقة بالأفلام والتمثيل، لكن هذا لا يعني أنني اعتزلت عالم السينما، ستكون هناك تجارب أخرى إن رأيت أن الأمر يحمل في طياته جدية ويستحق أن يسيل عرق جبيني عليه.
بزغ نجمك في فيلم المرحوم عبد الرحمان بوقرموح «الربوة المنسية» الذي عرف نجاحا كبيرا. هل لك أن تعودين بالقراء إلى هذه التجربة المميزة في مسيرتك كممثلة؟
هناك مخرجون بإمكانهم تحويل ممثل هاو إلى نجم بكل المقاييس وبفيلم واحد فقط، وأعتبر «دّا عبد الرحمان بوقرموح» واحدا منهم، وأعتقد أن السينما الجزائرية كانت محظوظة جدا كونها عرفت هذا الاسم في تاريخها. أنا حاولت قدر الإمكان اتباع توجيهاته في أداء الدور الرئيسي لهذا الفيلم، وكان قبول التمثيل فيه مسؤولية كبيرة لأن القصة تتعلق باقتباس رواية لأحد عظماء الأدب في الجزائر المرحوم «دّا لمولوذ» ولأن المخرج يعرفه كثيرا، كان يصور الفيلم وكأنه دين عليه تسديده وكان مع طاقم التمثيل صارما طيلة أشهر التصوير، وأظن أن النتيجة لم تخيبه ولم تصدم الجمهور بعد عرض هذا الفيلم.
أملك ذكريات رائعة لأن التجربة جمعت بين مخرج كبير سمح لنا بالتمثيل إلى جانب فنانين لهم وزنهم في الساحة وأخص بالذكر الفنانة القديرة «جميلة» التي حفزتني كثيرا لأداء الدور الرئيسي، ولا أنسى نصائحها لي في ذلك الوقت.
أريد أن أحيي عائلة «دّا عبد الرحمان» في الجزائر العاصمة وأعتذر كثيرا منها لأن انشغالاتي لم تسمح لي بحضور جنازته رغم انني قمت بواجب التعزية بعد ذلك، لكنني تحسرت كثيرا على رحيله لأنه كان ينوي تجسيد مشاريع أخرى، للأسف توفي قبل بلوغ ذلك.
كانت لك تجارب أخرى فيما بعد، هل يمكن أن تحدثيننا عنها؟
وإن أبقى مقتنعة أن فيلم «الربوة المنسية» كان شهادة ميلاد السينما الأمازيغية، إلا أن خوض تجارب أخرى كان حتمية وقتها لإثراء الفن السابع الناطق بهذه اللغة، فكان فيلم «ماشاهو» للمخرج بلقاسم حجاج الذي شاركت فيه، وهنا أفتح قوسا لأقول إنه ليس من الضروري أن يتحدث المخرج بالأمازيغية حتى ينجز فيلما بهذه اللغة، و«حجاج» نجح في إضافة حجر لتلك البناية التي كنا نحلم بتشييدها لهذه الثقافة، لأن الأمر يتعلق بهوية وطريقة نضال عليها، لتأتي التجربة القاسية والمؤلمة في فيلم « جبل باية» وسأشرح فيما بعد لماذا وصفتها بالمؤلمة. فقد دعاني المخرج عز الذين مدور وقبلت العرض بصدر رحب لأن هذا الرجل قمة في الاحترافية وتخصصه في السينما التاريخية شجعني على العمل معه (الكل يتذكر اختصاره لوقائع تاريخية عالمية عبر التلفزيون في حصة «أحداث وأحداث»). شرعنا في التصوير لنتوقف مدة بعد ما ألم بنا عقب حادثة سوء استخدام مادة متفجرة لمشهد من الفيلم حيث فقدنا 5 أعضاء من طاقم الفيلم وأثر علينا كثيرا ذلك، وبقي مدور الأكثر تأثرا وأزم الحادث وضعه الصحي إلى درجة أنه فكر في التخلي عن المشروع نهائيا لكننا أقنعناه أن خير ما نقوم به للترحم على زملائنا هو مواصلة هذا العمل. وبتجنيد الجميع أنجز الفيلم في آخر المطاف. أتأسف لأن مدور رحل بعد العرض الأول للفيلم وأتذكر أننا كنا إلى جانبه يوم تم ذلك بقاعة «السينماتيك» بالعاصمة، يتحدث بشق الأنفس للصحفيين عن إنتاجه، أرهقه العمل والمرض في آن واحد لكنه كان سعيدا بتقديم فيلم باللغة الأمازيغية.
تتحدثين ونحس بنوع من الحسرة في حديثك، ما سرها
يا ترى؟
لن ألوم الأقدار فالموت حق لكننا فقدنا مخرجين وأجحفنا في حقهم كثيرا. لن أعود إلى ما عان منه كل من بوقرموح ومدور من أجل استكمال التصوير بسبب نقص التمويل لفيلميهما، نحلم بسينما أمازيغية لكننا لم نمهد لها سوى بكرم سكان القرى وبعض المحسنين الذين تبرعوا بمبالغ ساهمت في إنقاذ مشاريع كبرى كادت أن تموت في المهد خلال تلك الفترة. تحدى الثنائي كل المصاعب ليتركوا لنا كنوزا لن ينجز الجيل الحالي مثلها بسهولة لكننا هل قمنا بشيء اتجاههم بعد رحيلهم؟ هل أطلقنا اسم أحدهم على قاعة سينما أو معهد لفن معين؟.. لا أقصد جهة معينة لكن علينا أن نعترف أننا نستثمر في ثقافة النسيان كثيرا وهذا لا يشرف أي كان. نملك جيلا يبدع اليوم في الميدان ولا ننكر ذلك لكن هناك جيل أخر صنع اسما للسينما الجزائرية يستحق تثمين إنجازاته وتكريمه حق تكريم.
انتقلت فيما بعد إلى مجال الإخراج حيث كنت صاحبة فيلم «وصيّ السيدة الوزيرة» كيف كان ذلك، وهل لك أن تختصرين لنا هذا العمل؟
في الحقيقة تأثرت كثيرا برحيل المخرج عز الدين مدور لأنه ساعدني كثيرا -ليس فقط في منحه فرصة أداء الدور الرئيسي في فيلم جبل «باية»- بل دلني على عدة تقنيات تخص التركيب والإخراج وحفزني على الولوج إلى هذا العالم، وبوفاته انتابني الشعور بالحسرة وكأن التلميذ فقد أستاذه. كنا سنتعلم عليه جميعا ولست الوحيدة التي أملى لها هذا المجال، ولما قررت الهجرة قررت تطوير تلك المعارف من خلال دراسة مناهج أخرى في الإخراج بمدارس مختصة وبدأت في الميدان بفيلم قصير في سنة 2004 مدته 25 دقيقة بعنوان «وصي السيدة الوزيرة» كنت فيه الممثلة والمخرجة في نفس الوقت. يتناول وضع حقوق المرأة في الجزائر ودور الوصي كما تضمنه قانون الأسرة. الممثلة في بلدنا هي امرأة قبل كل شيء ثم لقد عشت فيه سنوات طويلة وأقدر نضال النساء منذ الثورة التحريرية وتضحياتهن، فكان الفيلم عنهن ولهن من شهيدات، مجاهدات، عاملات وربات بيوت. شاركت به في عدة محافل سينمائية بالخارج كما عرض في الجزائر، لكن أريد أن أشير أن نجاحه ساهمت فيه كفاءات أوروبية لا يمكن أن أنكر فضل أصحابها.
هذا الفيلم تألق كذلك في الطبعة الخامسة لمهرجان الفيلم الأمازيغي بالجزائر وتوجت عليه بجائزة «الزيتونة الذهبية»
أسعدني التكريم كثيرا ولا أعتبره تتويجا لجميلة أمزال بل لهؤلاء المخرجين الذين كانوا يثقون في قدراتي وساهموا في ولوجي إلى عالم السينما بالأمازيغية. كنت دوما أناضل على هذه الهوية لأنني أنحدر من قرية في أعالي منطقة القبائل وكبرت في محيط أصيل فخور بهذه اللغة ولم يكن النضال على الأمازيغية بأمر جديد اكتشفته في السينما بل تربيت في هذه الأجواء وأعتبر أن ما قدمته واجب أديته خدمة لهويتي التي لا أخجل بها أينما حطت قدماي.
وكيف تقيم جميلة أمزال وضع السينما الجزائرية عامة والأمازيغية على وجه الخصوص؟
لا تأتي الثمار إن لم نغرس ونزرع بطريقة لائقة. هناك إرادة تحذو الجيل الصاعد في العمل وتقديم إنتاجات بمعايير الاحتراف، لكن السينما لا تقف على المخرج والممثلين فقط بل لن تسير قدما بدون انتهاج سياسة معينة للترويج للأعمال وتوزيعها. قاعات السينما مغلقة ومهملة في بعض الجهات وفي مناطق أخرى لا نجد لها أثر، وجمهور يهجرها في مناطق أخرى. كانت الإمكانيات محدودة في حقبة ما ودخلنا «كان» من بابه الواسع فهل ستتكرر التجربة في الوقت الراهن؟ علينا أن نكون واقعيين حطمنا ما أنجزه الأولين وحين أردنا التدارك اكتفينا بالترقيع والترميم الجزئي وهذا لا يكفي لتستعيد السينما الجزائرية بريقها.
بالنسبة للسينما الأمازيغية، أعتقد أنها تجاوزت مرحلة النضال بمجرد دسترة هذه اللغة لكنني أتمنى ألا نقع في فخ الرداءة ونهتم بالكمية فقط ونترك النوعية جانبا. لنتركها لأهل الاختصاص ولتكن الأولوية للأعمال الجيدة.
ذكرت النضال على الأمازيغية، وأدرك أن عائلتك فقدت أحد المناضلين الأوائل عليها «كمال امزال» الذي اغتاله الأصوليون في 1982. هل لك ما تضيفنه مع قرب ذكرى رحيله في 2 نوفمبر المقبل؟
ن
عم كمال أمزال أو «مجيد» -كما نلقبه نحن في العائلة- هو ابن عمي وكان طالبا في الجامعة المركزية، سبق بذكائه ووعيه أبناء جيله. كان متفتحا والدليل أنه كان بإمكانه متابعة دراسته الجامعية في الرياضيات لكنه اختار قسم الترجمة. أغتيل على مبادئه ولو حفظنا درس تلك الفاجعة -التي لم تتقبلها أمه الغالية إلى غاية اليوم- لما شهدت الجزائر ما عاشته في التسعينات. أي حق يجيز للأصوليين أن يقتلوا باسمه كل من يختلفون معه في الرؤية والتفكير؟ كمال أنجبته قرية في أعالي جرجرة ولم يفتح عينيه في معاقل «الجهاد» بكاندهار أو إيران. تيفردود قرية كانت فيها حملات تبشيرية خلال الفترة الاستعمارية لكن لا أحد من سكانها خان الوطن ففيها شهداء نزهاء ضحوا ليعيش «مجيد» وجيل الاستقلال حرا في بلد ديمقراطي كما تمليه وثيقة الصومام، ومن يزورها اليوم سيجد فيها مسجدا يقصده المصلين. اغتيل غدرا لكن جزائر الحريات انتصرت على ظلام الإسلاماويين، وأعيد الاعتبار للغة والثقافة الأمازيغية وكل هذه المكاسب تجعلني أقول إن دماء «مجيد» لم تسل دون فائدة.
كلمة أخيرة جميلة نختم بها هذا الحوار
أحيي كل الجمهور الذي لا يزال يراسلني رغم ابتعادي عن الأضواء وأتمنى أن تستعيد السينما الجزائرية مكانتها دوليا فقد حان الوقت لذلك.
حاورتها: ز.أيت سعيد