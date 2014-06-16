انتشال جثتين بعين تموشنت

انتشل عناصر حراس السواحل للمجموعة الإقليمية لبني صاف (عين تموشنت) مساء أمس الجمعة جثتي مجهولتي الهوية وجدتا في حالة تعفن "جد متقدمة" بعرض البحر وهذا خلال عملتين منفصلين

وتمت العملية الأولى بناء على معلومة مستقاة من بحارة أحد زوارق الصيد مما استدعى تنقل عناصر حرس السواحل إلى موقع النداء بعرض البحر حيث تم انتشال جثة تحمل سترة إنقاذ بحرية على بعد 6 أميال بحرية شمال ميناء بوزجار (ولاية عين تموشنت) حيث وجدت في حالة تعفن"جد متقدمة"، وفقا لحراس السواحل

كما تم انتشال الجثة الثانية على بعد ميل واحد شمال شاطئ مداغ إثر دورية عادية لوحدات حرس السواحل بعرض البحر حيث وجدت هي الأخرى في حالة متقدمة من التعفن

ويرجح أن تكون الجثتين لمرشحين للهجرة غير الشرعية فقدا بعرض البحر خلال الثلاثة أشهر الماضية، مثلما تمت الإشارة إليه

وقد تم نقل الجثتين إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة العمومية الاستشفائية "أحمد مدغري" بمدينة عين تموشنت فيما فتحت المصالح الأمنية المختصة تحقيقا لتحديد هوية الضحيتين ومعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة