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حجار هدد نقابة «كناس» وبأوجال» باتخاذ إجراءات قانونية ضدهم

الأساتذة الجامعيون يتمسكون بإضراب 14 جانفي ويصفون الوزير بـبالجاهل للقانون»

  06 جانفي 2018 - 20:04   قرئ 101 مرة   0 تعليق   الحدث
الأساتذة الجامعيون يتمسكون بإضراب 14 جانفي ويصفون الوزير بـبالجاهل للقانون»

تتجه الأوضاع إلى التعفن بالجامعة بعد أن وصف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أمس، نقابة «الكناس» - التي دعت إلى الإضراب لشلّ الجامعة يوم 14 جانفي - بغير الشرعية وغير المعتمدة وكذا الحال بالنسبة للاتحاد الطلابي الحر اللذين يعتبران أول تنظيمين نقابيين أسسا مع بداية الانفتاح الديمقراطي في البلاد، وتمسك «الكناس» بخيار الإضراب وعدم اكتراثه لتهديدات الطاهر حجار الذي أشهر أمس سيف التهديد والوعيد ضد من يعتبرهم بمثيري القلاقل في الجامعات.

لم تنتظر نقابة الكناس إلا بضع دقائق، أي مباشرة بعد انتهاء الندوة الصحفية التي عقدها وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار  لترد عليه وتؤكد تمسكها بالإضراب المزمع تنظيمه يوم 14 جانفي، حيث اعتبر المنسق الوطني «الكناس» في اتصال بالمحور اليومي أن لغة التهديد والوعيد المنتهجة من قبل حجار بسبب تخوفه من الاضراب، وهو ما سيحدث بالفعل رافضا التخلي عنه باعتبار أن التكتل الذي حضر اللقاء الأخير متمسك بقراره، كما أعاب المنسق الوطني على الوزير عدم تفرقته بين الاعتماد الذي يمتلكه «الكناس» منذ 1992 والمطابقة التي تجاوزت مدتها التي تحدد بـ 60 يوما. وفي سؤال طرحته «المحور اليومي» على وزير القطاع حول الاشكال الذي ما يزال يكتنف قضية الأمين العام بالنسبة للنقابة والتنظيم وكذا بالنسبة للفصل في قضيتهما، أطلق حجار النار على الطرفين وأكد أنهما لا يملكان الشرعية وغير معتمدين كبقية النقابات والتنظيمات الأخرى، منوها أن هناك 9 تنظيمات فقط تملك الاعتماد، ولم يستثن حجار تنظيم «الأونجيا» هو الآخر الذي اعتبر غير شرعي، مؤكدا وجود 3 أجنحة بدل واحد، غير بعيد عن ذلك أيضا وفي وقت كان من المفروض على حجار امتصاص غضب التنظيمات الطلابية والعمل على تجنيبهم إضراب 14 جانفي القادم راح يؤجج الوضع أكثر فأكثر بعد أن أقر وبداية من يوم غد اتخاذ إجراءات قانونية في حق كل شخص أو بالأحرى تنظيم أو نقابة لا يملكان الاعتماد ويقومان بإصدار بيانات من أجل خلق نوع من البلبلة بالمؤسسات الجامعية، باعتبار أنه انتحال  للشخصية وتزوير بيانات بأختام لا يعرف مصدرها والتي كانت صنفت مجلس أساتذة التعليم العالي  «الكناس» و الاتحاد الطلابي الحر في خانة غير المعتمدين وغير الشرعيين من أجل التعامل معهم، مؤكدا على اتخاذ إجراءات قانونية في حقهم بداية من اليوم وهو ما ينطبق على باقي التنظيمات غير المعتمدة.

 أمينة صحراوي
 

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