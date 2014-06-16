توققيف مهربين وحجز مواد غذائية ببرج باجي مختار وعين قزام

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، أمس، بكل من برج باجي مختار وعين قزام سبعة مهربين وحجزت شاحنتين ومركبتين رباعيتي الدفع وقنبلة يدوية وكمية من المواد الغذائية، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم.

وأضاف المصدر، أن مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني بوهران، أوقفت أربعة تجار مخدرات وضبطت 49 كيلوغرام من القنب الهندي، فيما أوقف عناصر الدرك الوطني بكل من بجاية وتبسة، شخصين بحوزتهما ثلاثة أسلحة نارية و498 خرطوشة من مختلف العيارات ومنظاري ميدان وأسلحة بيضاء وأغراض أخرى، في حين تم حجز 30 قنطارا من مادة التبغ بالوادي.

من جهة أخرى، أوقف عناصر الدرك الوطني وحرس الحدود 17مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان و وأدرار.