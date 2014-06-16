توقيف شخصين بحوزتها 3 أسلحة نارية في بجاية وتبسة

أوقف عناصر الدرك الوطني شخصين بحوزتهما ثلاثة أسلحة نارية و498 خرطوشة من مختلف العيارات بكل من بجاية وتبسة.

بالإضافة إلى منظاري ميدان وأسلحة بيضاء وأغراض أخرى، في حين تم حجز 30 قنطارا من مادة التبغ بالوادي.

من جهة أخرى، تمكنت عناصر الجيش الوطني الشعبي، من توقيف سبعة مهربين و حجز شاحنتين.

بالإضافة إلى مركبتين رباعيتي الدفع وقنبلة يدوية وكمية من المواد الغذائية. بكل من برج باجي مختار وعين قزام

وبوهران أوقف الجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني بوهران، أربعة تجار مخدرات.كما تمّ ضبط 49 كيلوغرام من القنب الهندي.

و من جهة أخرى، أوقف عناصر الدرك الوطني وحرس الحدود 17 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان و وأدرار.