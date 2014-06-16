"الأنفلونزا" تتسبب بحالة وفاة أخرى في تيبازة

سجل مستشفى سيدي غيلاس، بولاية تيبازة، أمس السبت حالة وفاة أخرى لشخص، متأثرا بأعراض أنفلونزا موسمية "حادة" و ذلك 24 ساعة بعد دخوله المؤسسة الاستشفائية.

وأوضح بيان لمديرية الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بولاية تيبازة اليوم الأحد، أن الضحية البالغ من العمر 45 سنة لفظ أنفاسه الأخيرة بمستشفى سيدي غيلاس صباح السبت بعد "تعقد" وضعه الصحي إثر إصابته بـ "أزمة تنفس حادة ومعقدة".

وكان الضحية الذي يعاني من مرض مزمن قد نقل على جناح السرعة من قبل عناصر الحماية المدنية يوم الجمعة إلى المستشفى أين أجريت له فحوصات طبية معمقة إلا أن تدهور حالته الصحية بعد تعرضه لصعوبة و ضيق في التنفس حال دون إنقاذ حياته.

و لم يخضع الضحية القاطن بمدينة سيدي غيلاس للتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية ما ساهم في تأزم وضعه الصحي حسب ذات المصدر الذي أشار إلى انه (الضحية) تعرض لفحصين طبيين عند الخواص قبل دخوله المستشفى.

و في هذا السياق بددت المديرية من مخاوف المواطنين داعية إلى التقرب من العيادات الصحية للاستفادة من اللقاح ضد الأنفلونزا الموسمية سيما منهم فئة الأشخاص المسنين و المصابين بأمراض مزمنة و النساء الحوامل والأطفال حيث وفرت مصالحها أزيد من 21 ألف جرعة لقاح.

كما تدعو مديرية الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات المواطنين إلى إتباع الخطوات الخاصة بالوقاية سيما منها غسل اليدين و تهوئة الغرف و المنازل و عدم التهاون في استشارة طبيب عند الضرورة.