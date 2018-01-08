تُختار منها الأكثر مشاهدة وتلتزم بالحياء

80 قناة تلفزيونية تتفاوض للبث عبر ألكوم سات - 1

نيل سات و أسترا يتابعان تحركات الجزائر في المجال تُجري اتصالات الجزائر الفضائية مفاوضات مع نحو 80 قناة فضائية تلفزيونية قصد استقطابها للبث عبر القمر الاصطناعي ألكوم سات-1 الذي أطلقته الجزائر الشهر الماضي من الصين، إذ سيأخذ بعين الاعتبار القنوات الأكثر مشاهدة وتلتزم بضوابط وخصوصيات المجتمع الجزائري.

يتابع مسؤولو القمرين الاصطناعيين نيل سات و أسترا المفاوضات التي تجريها اتصالات الجزائر الفضائية مع قنوات تلفزيونية محلية وأجنبية قصد البث عبر القمر الاصطناعي الجزائري ألكوم سات-1 الذي أطلق من الصين مؤخرا بالتعاون مع هذه الأخيرة، وأوضحت مصادرنا أنّ المفاوضات شملت نحو 80 قناة تلفزيونية، ستُختار منها تلك التي تتمتع بأكثر مشاهدة مع الأخذ بعين الاعتبار بعض الضوابط كالحياء مثلا، ويمكن في هذا الصدد أن تكون قناة الحوار التونسي من بين تلك التي ستلتحق بهذا الأخير للبث عبره. ولم يكشف مصدرنا أمس على هامش حفل استعراض القمر الاصطناعي السالف ذكره، الذي حضره الوزير الأول وبعض أعضاء طاقمه الحكومي، بقصر المؤتمرات في الجزائر العاصمة، عن أسعار البث عبر هذا القمر الجزائري، لعدة اعتبارات حسبه، إلا أنها ستكون تنافسية. وكان الرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر الفضائية، محمد أنور بن عبد الواحد، قد قال إن هدفهم تجميع القنوات التلفزيونية التي يتابعها الجزائريون في ألكوم-سات 1 ، واعتبر أن هذا أمر صعب، إلا أنه سيتم العمل مع اتصالات الجزائر ووكالة الفضاء الجزائرية ومؤسسة البث الإذاعي والتلفزيوني لجذب القنوات الأكثر متابعة من طرف الجزائريين. وتوقع بن عبد الوحيد أن يقلّص ألكوم-سات 1 فاتورة الواردات، باعتبار أن القنوات التلفزيونية ستدفع فواتير البث بالدينار الجزائري بدل العملات الأجنبية، إضافة إلى تعزيز السيادة الوطنية في هذا المجال، مشيرا إلى أنه يتم العمل بالتعاون مع وكالة الفضاء الجزائرية ومؤسسة البث الإذاعي والتلفزيوني لتحديد الأسعار، حيث تجب دراسة السوق الدولية لتحديد أسعار تكون دون شك ذات طابع يجلب المتعاملين. من جهة أخرى، تدرس اتصالات الجزائر الفضائية تقديم خدمة الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية، وتعمل على إعداد العروض التي ستقدم للجزائريين بعد إطلاق القمر الاصطناعي ألكوم-سات 1 ، من الصين مؤخرا، في إطار استكمال ما تقدمه اتصالات الجزائر ومتعاملو الهاتف النقال.

زين الدين زديغة