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يناير يواصل تسجيل الحراك منذ العام 2011

غلاء المعيشة يُخرج الشعوب المغاربية إلى الشارع

  08 جانفي 2018 - 19:28   قرئ 64 مرة   0 تعليق   الحدث
غلاء المعيشة يُخرج الشعوب المغاربية إلى الشارع

ثورة الجياع في المغرب وقنوط بتونس وليبيا على برميل بارود

 أعاد الحراك الحاصل في تونس والمغرب إلى الأذهان أحداث ما سميت لاحقا بـ الربيع العربي ، التي ارتبط بها شهر  يناير ، وأسقطت الشعوب ما سمّته  أنظمة مستبدّة ، لكنها لم تجن ثمار الحراك لتعود بمناسبة جانفي 2018، حاملة شعار  لا لغلاء الأسعار ، بعدما وجدت أنّ إسقاط الأنظمة ليس هو الحل، مع استمرار تدهور القدرة الشرائية وتهاوي اقتصاداتها رغم ما حقّقته من توسّع في الحقوق والحريات.

 

لطالما ارتبط شهر  يناير  بما سمّي بـ الربيع العربي ، بحراك الشعوب، التي ما تزال تتوق إلى تجسيد مطالبها التي انتفضت من أجلها مع بداية العام 2011، وبعدما لم تجن سوى دمار لم يرفع عنها غبن الحياة، ما يزال الشهر  الحزين  يسجّل خروج الشعوب العربية إلى الشارع للمطالبة بتحسين ظروف المعيشة، مع بداية دخول أولى الإجراءات التي تقرها الموازنة السنوية للحكومات.

ويأتي الحراك الحاصل في الدولتين الجارتين، تونس والمغرب، ليصوّر واحدة من تحرّكات الشعوب من أجل تحسين المعيشة، وهي المطالب الحقيقية التي انتفضت من أجلها الشعوب ولم تحقّقها، بعدما تم تحوير مطالبها وزعزعة استقرار بلدانها في سياق مخطّط استهدف المنطقة العربية وأغرقها في فوضى لم تستفد منها سوى القوى الإمبريالية، التي أصبحت ثروات هذه البلدان مباحة لها.

وعادت الشعوب مجددا لترفع مطلب تحسين المعيشة وغلاء الأسعار، بعدما استقر الوضع السياسي فيها، لتتجسّد هذه الصورة في الجارة الشرقية تونس، التي خرج آلاف المواطنين فيها احتجاجا على الحكومة بسبب موجة الغلاء والبطالة. وهي الصورة نفسها التي ترتسم بالجارة الغربية، المغرب، التي يتواصل فيها الحراك الشعبي في مدينة جرادة منذ أسبوعين، بعد أن انطلقت على خلفية مقتل شقيقين في بئر غير مرخص للفحم الحجري، حيث يردد المتظاهرون في كل مظاهرة نفس المطالب الاجتماعية والاقتصادية، تتمحور حول وقف التهميش وإيجاد حل لمشكل الفقر والبطالة والبدء بتنمية المناطق المهمشة.

اللاّفت في الخرجة التي سجلها التونسيون، في المناطق الحدودية مع الجزائر، هو خروجهم حاملين العلم الجزائري، في مسيرة حاشدة شهدتها بلدة لمتلوي والرديف وأم العرائس، بعدما ظلّ الأمر مقتصرًا في الأيام الثلاثة الماضية على بلدة ساقية سيدي يوسف بولاية الكاف، احتجاجًا على ظروف المعيشة وموجة الغلاء والتهميش والبطالة.

وينسحب الوضع الحاصل في تونس والمغرب على الجزائر، التي نجحت في تجاوز الفوضى التي خلفتها أحداث ما سمي بـ  الربيع العربي ، فبفضل السياسات الحكومية التي احتوت  الغضب الشعبي  من خلال قرارات استعجالية لمعالجة الأزمة، تمكّنت من امتصاص الاحتجاجات، لا سيما عبر إطلاق برامج تشغيل مؤقتة في إطار صيغ  لانام  و أونساج  وغيرها، بالإضافة إلى البرامج السكنية بمختلف الصيغ، وكذا استمرار دعم الدولة للمواد الغذائية واسعة الاستهلاك رغم ارتفاع أسعارها في السوق الدولية، وهو ما حصل مع الزيت والسكر سنة 2011.

حكيمة ذهبي

 

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