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وزير الداخلية التونسي يؤكد على ضرورة تعزيز التعاون لتأمين الحدود

تكوين خاص لإطارات الأمن التونسي بالمعهد الوطني للأدلة الجنائية

  08 جانفي 2018 - 19:28   قرئ 51 مرة   0 تعليق   الحدث
تكوين خاص لإطارات الأمن التونسي بالمعهد الوطني للأدلة الجنائية

 أعلن وزير الداخلية التونسي لطفي براهم على ضرورة تبادل الخبرات ورفع التنسيق الأمني بين الجزائر وتونس لمواجهة الإرهاب، حيث أعلن براهم عن إرسال إطارات تابعة لمختلف الأجهزة الأمنية التونسية لتلقي التكوين وتحقيق التكامل العلمي والتكنلوجي في البحث الجنائي وتوفير الأدلة وبالتالي تحصين بلدينا وشعبينا.

 

قال الوزير التونسي إن زيارته إلى الجزائر  تندرج في إطار سنة التواصل بين البلدين من أجل التباحث والاستفادة من التجارب الثنائية بما يضمن أمن الدولتين والشعبين الشقيقين الجزائري والتونسي ، مضيفا في زيارته للمعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام أن هذا المعهد يعتبر  مفخرة للدول العربية  لتوفره على  مقاييس دولية في البحث الجنائي غير موجودة حتى في دول أوروبية، خاصة مطابقة الوثائق وفحص قطع الإثبات وفحص البصمات والوثائق والتحقيق في قضايا الحرائق والانفجارات والباليستيك. من جهته، أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم نور الدين بدوي على ضرورة إيلاء الأولوية للحفاظ على أمن الجزائر وتونس وعلى طمأنينة شعبيهما مبرزا أن ذلك يتطلب منا أن نكون دائما في مقدمة هذا التواصل والتنسيق الامني في مختلف الميادين، مشددا على ضرورة العمل الدائم والتواصل مع مختلف المصالح الأمنية الجزائرية والتونسية لصون بلدينا، باعتبار أن أمن الجزائر من أمن تونس وأمن تونس من أمن الجزائر.

وفي سياق متصل، استقبل الوزير الأول أحمد أويحيى أمس الوزير لطفي براهم الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر بحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الاقليم نور الدين بدوي.

أسامة سبع

 

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