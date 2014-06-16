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المحلل السياسي جلال مناد لـ المحور اليومي :

الجزائر نجحت في إخماد الغضب الشعبي بفضل إعانات الدولة

  08 جانفي 2018 - 19:29   قرئ 33 مرة   0 تعليق   الحدث
الجزائر نجحت في إخماد الغضب الشعبي بفضل إعانات الدولة

 وبهذا الخصوص يقول المحلل السياسي، جلال مناد لـ المحور اليومي ، إنّ الاحتجاجات الحاصلة في تونس والمغرب لا يمكن أن ترقى إلى  ربيع عربي  آخر، لأنها تبقى حالات معزولة وغير مرتبطة بتاتا بقلب الأنظمة مع اختلاف السياقات، ويضيف محدّثنا أن هناك مسألة في غاية الأهمية لكنها مهملة من قبل الاعلام وحتى الحكومات التي لا تأخذ بعين الاعتبار تقارير الخبراء، وهي المتعلقة بمعاناة المناطق الحدودية، حيث تعاني الضاحية الحدودية لتونس منذ سنوات من تخلف تنموي رهيب ولم تفلح الحكومات المتعاقبة بعد ثورة 14 يناير، التي أطاحت بنظام بن علي في التكفل بها.

وفي رده على سؤال يتعلق بتشابه الوضع في المناطق الحدودية الجزائرية، وإن كانت هناك تصورات لسيناريو مماثل، قال مناد إنّ الجزائر نجحت في إخماد الاحتجاجات نوعا ما، عن طريق الإعانات التي قدمتها الدولة في مجال الإسكان الريفي وساهمت في إخماد الغضب الشعبي، لكنه يرى بالمقابل أنها تحتاج إلى تنمية أكبر من أجل التحكّم في الوضع الأمني شرقي البلاد، الذي يحتاج إلى رعاية اجتماعية وبرامج حكومية خاصة من السلطات، لصالح سكان الشريط الحدودي الشرقي بأربع ولايات هي: الطارف، تبسة، سوق اهراس والوادي، حيث يطالب الساكنة هناك برفع التجميد عن الدعم الفلاحي لتشجيع المزارعين وسكان الأرياف على البقاء بالقرى والمداشر الريفية مع وضع آليات شفافة لتوزيع عادل لدعم الدولة.

ويرى المحلل السياسي، أنّ زيارة وزير الداخلية التونسي إلى الجزائر، لها علاقة بتطوّرات الأوضاع في المنطقة، لا سيما وأنها جاءت فجائية، لأنّ الأحداث المستجدة بالمناطق الحدودية هي من عجّلت بها، لأن التنسيق الأمني قائم ومستمر، لكن اللجان المشتركة التي عهدت إليها في السابق مهمة إعداد برامج تنموية بالشريط الحدودي لم تحرك ساكنا بالمسألة، وهذه جزئية مهمة يغفل عنها الإعلام وتتجاهلها اجتماعات الولاة ولقاءات الوزراء من البلدين.

 

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