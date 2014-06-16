أكد إمكانية ضمانها وساطة محايدة

حفتر يشيد بدور الجزائر في حل الأزمة الليبية

ت قال قائد ما يُسمى بالجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، إن الجزائر لم تكن قط وسيطا في حل الأزمة الليبية، مشيرا إلى إمكانية استعدادها لإعداد مبادرة ولكننا في الوقت الحالي لا ندركها.

أكد خليفة حفتر على أن الجزائر بإمكانها أن تضمن وساطة محايدة في الأزمة الليبية، ونفى في مقابلة مع صحيفة جان أفريك الأسبوعية الفرنسية، أمس، ما إن كانت الجزائر ستكون أقرب إلى فايز السراج من عدمه، وقال إن الجزائر بلد شقيق وعبر أنا واثق من أنه إذا حاول الجزائريون الوساطة فسوف يفعلون ذلك بطريقة محايدة ، وأضاف إنها دولة عربية، واتحاد الليبيين مهم جدًا لها، لأن انقساماتهم تضر بها وأنها قد تكون الوسيط المحايد الذي يمكن أن يلعب دورًا مقنعا في عملية توحيد ليبيا . ويجري ما يسمى بالقائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر اتصالات لزيارة الجزائر في إطار مساعي البحث عن حل سلمي للأزمة في ليبيا التي تعيش انفلاتا أمنيا خطيرا، وهو العسكري الذي أعلن عن نهاية الاتفاق السياسي في بلاده مؤخرا، وأكد عدم اعترافه بالمؤسسات والقرارات المنبثقة عنه، قبل أن يتراجع ويقبل بتنظيم انتخابات رئاسية خلال الساعات الأخيرة.

وعكس رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج، الذي يزور الجزائر للتشاور حول أزمة بلاده باستمرار، فإن خليفة حفتر لم يجر أية زيارة منذ نهاية عام 2016، وقال المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، أن دولاً لم تكن تتعامل مع خليفة حفتر توصلت إلى نتيجة تفيد إلى أنه من غير الواقعي التعامل مع الشعب الليبي وتجاهل حفتر، وأضاف في تصريحات نقلتها بوابة الوسط الليبية أن حفتر دُعي إلى بلدان لم تدعمه، فزار إيطاليا وتونس، وأعلم أنه يسعى إلى زيارة المغرب والجزائر، وزار موسكو.

م.ن