المؤسسة العسكرية تشيد بمستوى الأمن والاستقرار الذي حققته الجزائر

الجيش يؤدّي مهامه مدعّما بالسند الشعبي

أشادت المؤسسة العسكرية، بمستوى الأمن والاستقرار الذي حققته الجزائر، وباتت مثالا يحتذى به، رغم المحاولات اليائسة لجرّها إلى مستنقع اللاّأمن، منوّهة بوعي الشعب بكلّ فئاته وشرائحه وثقته في جيشه الجمهوري الوطني.

شدّدت مجلّة الجيش، في عددها 654 لشهر جانفي الجاري، على مضيّ الجيش الوطني الشعبي في طريقه نحو امتلاك مزيد من القوة التي تحفظ هيبة الجزائر وتصون سيادتها الوطنية ووحدتها الترابية والشعبية. وأكدت المجلة، لسان حال المؤسسة العسكرية، أنه مع حلول العام الجديد يواصل الجيش الوطني الشعبي مسار تطويره بما يتناسب مع متطلبات التطور المهني المحترف من حيث التجهيز والتكوين والتحضير. وأبرزت أهمية العنصر البشري في تكوين قوة المؤسسة، معتبرة أنه حجر الزاوية التي يقوم عليها الجهد التطويري، عبر تكييفه مع متطلّبات المهام الموكلة وإكسابه مزيدا من التمرّس المهني، مشيرة إلى أنّ جهود التدريب والتكوين أثمرت لدى أفراد العسكر نضجا مهنيا رفيعا وتمرّسا قتاليا وعملياتيا عاليا. وأكدت المؤسسة العسكرية، أن أفراد الجيش الوطني الشعبي، يؤدون مهامهم ومسؤولياتهم في حماية أرض الجزائر وهم محصنون بالسند الشعبي، الذي ضحّى بالأمس وأبدى تلاحما منقطع النظير مع ثورته، ويبدي اليوم وعيه الكامل بعظمة مهام جيشه وقدسيتها، جيش عقائدي متميز بمهامه الحيوية المقدّسة والثابتة التي يتشرّف بأدائها صونا لرسالة الشهداء .

وشدّدت مجلة الجيش على أنّ الجزائر أضحت اليوم مثالا للأمن والاستقرار رغم المحاولات اليائسة لجرّها إلى مستنقع اللاأمن، بفضل وعي الشعب بكلّ فئاته وشرائحه وثقته في الجيش. ولفتت المجلة، إلى أنّ خرجات نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، خلال سنة 2017، وحرصه الدائم على تعزيز قدرات الجيش ورفع جاهزيته بما يضمن تحسين وترقية الأداء العملياتي والقتالي لكافة تشكيلاته ومكوّناته. وأفردت مجلة الجيش حيّزا واسعا من مساحتها للإشادة بالعميد المتقاعد الراحل، محمد عطايلية، الذي ووري الثرى يوم 10 ديسمبر 2017، بحضور كبار مسؤولي الدولة. وذكرت أنه قد تحصل خلال مسيرته المهنية على عدة أوسمة شرفية عرفانا ببطولاته خلال حرب التحرير وتقديرا لمجهوداته في خدمة الوطن. كما صالت المجلة بأروقة معرض الإنتاج الوطني، الذي شاركت فيه مؤسسة الجيش للمرة الثانية على التوالي من خلال وحدات إنتاجية تابعة لكل من قيادتي القوات البحرية والجوية، مديرية الصناعات العسكرية، المديرية المركزية للعتاد وكذا المديرية المركزية للمنشآت العسكرية إلى جانب أكثر من 400 مؤسسة عمومية وخاصة.