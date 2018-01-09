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الأسلحة الليبية هُرّبت إلى 12 دولة في الساحل والمغرب والمشرق

قيادة الجيش تعبّر عن قلقها من تنامي التجارة غير الشرعية للأسلحة

  09 جانفي 2018 - 20:24   قرئ 48 مرة   0 تعليق   الحدث
قيادة الجيش تعبّر عن قلقها من تنامي التجارة غير الشرعية للأسلحة

مرتزقة وجماعات مسلّحة تستغل شساعة الحدود ونقص المراقبة 

 عبرت قيادة الجيش الوطني الشعبي عن قلقها من تنامي التجارة غير الشرعية للأسلحة في إفريقيا من طرف مرتزقة وجماعات مسلحة تستغل شساعة الحدود ونقص المراقبة، وقالت إنّ هذه الجماعات أنشأت شبكات دعم محلية لجمع المعلومات وتوريد الأسلحة والذخيرة، الأمر الذي ضاعف من تعقيدات أشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود كالاتجار بالبشر والمخدرات.

عادت مؤسسة الجيش للخطر الذي يمثله تنامي التجارة غير الشرعية للأسلحة الخفيفة في إفريقيا، وقالت في آخر عدد لها من مجلتها الشهرية، إلى أن العديد من المختصين والمهتمين بالشأن الأمني في الساحل الإفريقي، يؤكدون على أن الارتباط الوثيق بين الجماعات الإرهابية والشبكات الإجرامية الضالعة في الجريمة المنظمة، جعلها تغتنم الفرصة لتجنيد عدد كبير من الأفراد للنشاط في هذا المجال وإنشاء شبكات دعم محلية لجمع المعلومات وتوريد الأسلحة والذخيرة، الأمر الذي ضاعف من تعقيدات الجريمة العابرة للحدود مثل الاتجار بالبشر والمخدرات.

واستشهدت مجلة  الجيش  لسان حال المؤسسة العسكرية بتقارير مجلس الأمن الدولي، التي أكدت أن الأسلحة والذخائر والمتفجرات التي تم الاستيلاء عليها من مخازن الأسلحة الليبية تم تهريبها عبر طرق مختلفة إلى 12 بلدا في مناطق المغرب العربي والساحل والمشرق العربي، وكذا القرن الافريقي، كما تحدثت ذات التقارير عن وجود مؤشرات تدل على نقل هذه الأسلحة إلى سوريا، علما أن هذه الأخيرة تشمل - حسب ذات المصادر - قنابل صاروخية وبنادق عديمة الارتداد وقاذفات الصواريخ المتعددة، بالإضافة إلى قاذفات أرض- جو، منظومات الدفاع الجوي المحمولة، القذائف الموجهة المضادة للدبابات وبنادق هجومية حديثة.

وربطت قيادة الجيش الوطني الشعبي حالة انعدام الأمن الشديد في شمالي مالي بالانتشار الواسع للسلاح الخفيف، وتجلى ذلك في حوادث السطو المسلح والخطف وغيرها من الأنشطة التي تقوم بها ميليشيات مختلفة، الى جانب تهريب المخدرات وتشكيل جماعات إرهابية تزرع الرعب في المناطق السالف ذكرها.

وتعكس عمليات الحجز، التي تنفذها وحدات الجيش الوطني الشعبي على طول الحدود الجنوبية بالخصوص، القلق الذي أبدته قيادة الجيش من تجارة الأسلحة غير الشرعية في الساحل الإفريقي، حيث تم طيلة العام الماضي ضبط وإحباط محاولات إدخال ترسانات حربية قادمة من وراء الحدود في طريقها الى معاقل الإرهابيين أو المهربين، على غرار قاذفات صواريخ  أر بي جي 7  و أر بي جي 2  ومدافع  أس بي جي9  وصواريخ من نوع غراد ومختلف أنواع قطع الأسلحة والمتفجرات.

زين الدين زديغة

 

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