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ضربات قاصمة تلقتها بقايا الجماعات الإرهابية

الجيش يحيد 161 إرهابي ويوقف 214 عنصر دعم خلال 2017

  09 جانفي 2018 - 20:27   قرئ 38 مرة   0 تعليق   الحدث
الجيش يحيد 161 إرهابي ويوقف 214 عنصر دعم خلال 2017

 حيّدت قوات الجيش الوطني الشعبي 161 إرهابي خلال السنة الماضية، من خلال القضاء على 91 إرهابيا وتوقيف 40 آخرين، إضافة إلى تسليم 30 إرهابيا لأنفسهم، كما تمكنت من توقيف 214 عنصر دعم وإسناد للجماعات الإرهابية وتدمير 423  كازمة  وحجز كميات معتبرة من الأسلحة والذخيرة.

تلقت فلول الإرهاب في الجزائر ضربات قاصمة منعت محاولات تنفيذ أي هجمات وعجّلت بالقضاء عليه عبر التراب الوطني، حيث تمكنت قوات الجيش الوطني من تحييد 161 إرهابي منذ بداية سنة 2017 في إطار جهود قوات الجيش في تطهير الجزائر من بقايا العناصر الإرهابية، بينهم أمراء وإرهابيون التحقوا بالجماعات الإرهابية بداية التسعينات، حيث كشفت مجلة  الجيش  في عددها الأول من السنة الجارية عن تحقيق نتائج باهرة في إطار مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ومكافحة الاتجار بالأسلحة، كما نجحت مفارز الجيش في استرجاع كمية كبيرة من الذخيرة والأسلحة على رأسها 10 قاذفات صواريخ  ار بي جي7 ، 06 قاذفات صواريخ  ار بي جي2،   24 حشوة لقاذف الصواريخ  ار بي جي7 ، 388 صاروخ  ار بي جي7 ، 4 صواريخ  ار بي جي 2 ، مدفعيSPG-9 وصاروخين من نوع غراد، كما تمكنت ذات المصالح من صد وإحباط محاولة إغراق الجزائر بمختلف أنواع الأسلحة القادمة من ليبيا ومالي، حيث استعادت مختلف مفارز الجيش عبر عديد النواحي العسكرية 288 بندقية من نوع  كلاشنيكوف ، 19 بندقية رشاشة  أف أم بي كا ، 5 رشاشات من نوع DICTARIOV و64 بندقية نصف آلية سيمينوف ورشاش من نوع MAT-49 ورشاشين من نوع MAS-39 وبندقيتين قاذفتين للقنابل و05 قذائف هاون و25 مسدسا آليا و4 بنادق قناصة 104 بندقيات صيد، 10 بنادق مضخية 32 بندقية تكرارية وبندقية

  CARABINE.US 

وبندقية صيد بحرية و3 مدافع تقليدية الصنع بالإضافة إلى 4240 كغ من المواد الكيميائية الخاصة بصناعة المتفجرات، و12 هاتفا نقالا جاهزا للتفجير وحزامين ناسفين.

وفي إطار محاربة التهريب والهجرة غير الشرعية، أوقفت مختلف مفارز الجيش الوطني الشعبي خلال سنة 2017، 1881 مهرب و14165 مهاجر غير شرعي من مختلف الجنسيات الإفريقية كالمالية والنيجيرية والسودانية وغيرها، وكذا 549 تاجر مخدرات وأكثر من 48 ألف كلغ من الكيف المعالج، بالإضافة إلى 12 مليون و220 ألف لتر من الوقود. 

وفيما يتعلق بالوسائل المتحركة التي كان يستعملها الإرهابيون والمهربون في تحركاتهم، فتم حجز 910 سيارة مركبة.

أسامة سبع

 

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