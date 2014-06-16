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واشنطن منشغلة بمآلات الخوصصة في الجزائر

السفير الأمريكي عند ولد عباس لجسّ النبض بعد الثلاثية الموازية

  09 جانفي 2018 - 20:33   قرئ 62 مرة   0 تعليق   الحدث
السفير الأمريكي عند ولد عباس لجسّ النبض بعد الثلاثية الموازية

أبانت واشنطن انشغالها بمآلات الخوصصة التي قرّرت الحكومة التوجه إليها بموجب عقد وقعته مع طرفي الثلاثية، وإثر ذلك طلب رئيس الممثلية الدبلوماسية الأمريكية بالجزائر، السفير جون ديروشر، من الأمين العام للحزب الحاكم، جمال ولد عباس، تقديم تصورات الحزب التي يتولى رئاسته رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بخصوص هذه المسألة.

لم يمر أسبوع عن انعقاد ثلاثية موازية في بيت الحزب العتيد، بين الأمين العام للحزب جمال ولد عباس، رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، علي حداد، والأمين العام للمركزية النقابية، عبد المجيد سيدي سعيد، اجتماعا بدا أنّه لم يتعب ولد عباس كثيرا، هذا الأخير الذي أطال الحديث أمس في تيارت، خاصة في انتقاد الوزير الأوّل أحمد أويحيى ومناقضة أقواله وأفكاره، حيث استقبل سفير الولايات المتحدة الأمريكية جون ديروشر.

ووفقا لمصادر من الحزب، فإنّ اللقاء قام به ولد عباس وأصرّ أن يكون انفراديا بينه وبين الوفد الأمريكي، ما عدا حضور مدير الديوان. وقدّم ولد عباس عرضا لتصوّرات الحزب للوضع السياسي العام للبلاد، وكذا رفضه للقرار الأمريكي الأخير الخاص بالقدس.

اللافت في اللقاء، الذي يأتي عقب انعقاد الثلاثية والثلاثية الموازية، في سياق حديث خبراء عن تراجع الاستثمارات الامريكية بالجزائر، مقابل توسّع الشركات الفرنسية، هذه الأخيرة التي تعتبرها واشنطن منافسا يبحث عن احتكار الشراكة مع الجزائر مقابل مصالح دول غربية أخرى.

واعتادت الممثليات الدبلوماسية لدول أجنبية، القيام بتحركاتها من أجل إعداد التقارير لبلدانها، وبالنسبة للوضع العام في الجزائر، فإنّ واشنطن بدت أنها منشغلة بمآلات الخوصصة التي أقرتها الحكومة الجزائرية.  والتقى جمال ولد عباس، في اليوم الموالي، وفدا من قيادة حركة حماس الفلسطينية، يتقدمهم سامي أبو زهري ومحمد عثمان بحضور أعضاء المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني.

ووفقا لبيان صادر عن الحزب، فإن الطرفين قد تطرّقا للوضع الراهن للقضية الفلسطينية، وقدّم وفد حماس شرحا مفصلا عن التطورات التي تعيشها القضية الفلسطينية على المستوى الوطني وخاصة ما تعلق بالمصالحة بين حركة حماس وحركة فتح. وأكد الوفد الفلسطيني على أهمية موقف الجزائر الداعم دوما لنضال وكفاح الشعب الفلسطيني، الذي دعا كلّ الأطراف أن يكون موقفها قدوة يحتذى بها، مؤكّدا على أهمية دور الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إزاء القضية الفلسطينية.

من جانبه؛ أكد جمال ولد عباس على مواقف الأفلان الثابتة تجاه القضية، وحقوقه الكاملة في إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف.

حكيمة ذهبي

 

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