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خلال مداخلته في الاجتماع العادي الـ 13 بأديس أبابا

هامل يجدد التزام أفريبول بمكافحة كل أشكال الجريمة

  09 جانفي 2018 - 20:41   قرئ 40 مرة   0 تعليق   الحدث
هامل يجدد التزام أفريبول بمكافحة كل أشكال الجريمة

 جدد اللواء عبد الغني هامل، رئيس آلية الأفريبول عزم والتزام آلية الأفريبول بالعمل وبانسجام مع المؤسسات الشرطية الإفريقية وأجهزة الاتحاد الإفريقي ذات الصلة، من خلال تعزيز أسس التعاون الدولي وتنسيق الجهود والعمل المشترك مع الهيئات الشرطية الإقليمية والدولية، مع احترام القيم والمبادئ من أجل إدارة أمنية فعالة وعالم أكثر أمنا.

أكد المدير العام للأمن الوطني على هامش مداخلته في الاجتماع العادي الـ 13 لرؤساء أركان الدفاع الأفارقة ومسؤولي السلامة والأمن بأديس أبابا بإثيوبيا، أنّ  الأفريبول  قاعدة صلبة لنجاح عملية السلام والتنمية المستدامة في إفريقيا، معتبراً بأنها تسمح بتعزيز سبل التعاون وتوحيد الرؤى بين أجهزة إنفاذ القانون بالدول الإفريقية، معتبراً بأنها تهدف أيضا إلى وضع استراتيجيات لمنع ومكافحة كل أشكال الإجرام، منها الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية وإنهاء كل مظاهر العنف والتطرف، وذلك بترقية التعاون بين أجهزة الشرطة الإفريقية والدولية وتعزيز القدرات العملية لوكالات إنفاذ القانون، في وقت تواجه فيه القارة الإفريقية تحديات وتهديدات أمنية متعددة.

كما أوضح في السياق ذاته، بأن آلية الأفريبول كانت قد وضعت ضمن أولوياتها خطة عمل لفترة 2017-2019 لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة مع العمل على توحيد البيانات المتعلقة بالتهديد وإنشاء قاعدة لتبادل المعلومات والاتصالات بين أجهزة الشرطة الإفريقية التابعة لـ  أفسيكوم  وإنشاء مكاتب اتصال أفريبول، وكذا تنمية قدرات الشرطة للوقوف على نقاط الضعف والنقائص، مع التركيز على تعزيز الموارد البشرية وذلك بالمشاركة مع مراكز الامتياز الوطنية والإفريقية المتخصصة للتأهيل، قبل أن يواصل بأن الهيئة التي يرأسها أخذت بعين الاعتبار اعتراف مفوضية الاتحاد الإفريقي لعام 2018، بأنها السنة الإفريقية لمكافحة الفساد تحت شعار: كسب المعركة ضد الفساد، مؤكدا أن  الأفريبول  أعطت أولوية وأهمية كبيرة لهذا النوع من الجرائم، من خلال تكثيف النشاطات التكوينية والمساعدة التقنية لصالح قوات الشرطة الإفريقية لتمكينهم من التصدي لهذه الآفة، وعليه أكد اللواء على ضرورة تعزيز الصلة بين مختلف المبادرات وآليات الأمن الجماعي القائمة، مذكرا بالنتائج الايجابية التي تحققت في شهر سبتمبر 2017 ، خلال مشاركته في أشغال الدورة الـ19 للجمعية العامة السنوية للجنة رؤساء الشرطة لدول شرق إفريقيا EAPCCO، بالعاصمة الاوغندية، كامبالا والتي مكنت من إرساء دعائم التعاون الفعال بين مختلف مؤسسات الشرطة في إفريقيا، منوها بالاعتماد الذي لقيه القرار رقم 16 بخصوص التعاون بين الانتربول الافريبول، والذي تم اعتماده خلال الدورة الـ86 للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية انتربول في شهر سبتمبر 2017 بالعاصمة الصينية بكين، حيث تم التركيز فيه على إرساء دعائم التعاون والتكامل بين المنظمتين.

منيرة ابتسام طوبالي

 

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