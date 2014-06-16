انطلاق تسجيلات قرعة حج 2018 غدا

أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أن التسجيلات لقرعة الحج لعام 2018 ستنطلق غدا الخميس، وتقرر رفع شرط المشاركة في هذه الأخيرة من 5 سنوات إلى 7 سنوات هذا العام، بغية منح فرص أكبر للمترشحين للفوز في القرعة، إذ لن يتمكن من أدى هذه النسك خلال الفترة السابقة من المشاركة في القرعة، حسب ما جاء به بيان لوزارة الداخلية والجماعات المحلية.

ويمكن التسجيل على الموقع الرسمي الخاص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية www.intrerieur. gov.dz .، كما يمكن للراغبين في التسجيل القيام بهذه الخطوة على مستوى مقر بلدية الإقامة خلال أيام وساعات العمل الأسبوعية.