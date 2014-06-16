تسجيل 9 وفيات بسبب الأنفلونزا

توفي تسعة أشخاص بسبب مضاعفات الأنفلونزا الموسمية الحادة إلى غاية الثلاثاء, حسب ما أفاده بيان لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وفق معلومات الشبكة الوطنية لمراقبة الأنفلونزا الموسمية.

واوضح نفس المصدر ان الأمر يتعلق بنساء حوامل وبأشخاص "غالبيتهم يعانون من أمراض مزمنة ولم تقم أي ضحية بالتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية", مشيرا الى انه "منذ أكتوبر الماضي, تم تسجيل 23 حالة معقدة للأنفلونزا الموسمية من بينها الوفيات التسع المذكورة".

وتذكر وزارة الصحة في بيانها أن "أنجع وسيلة للوقاية من مضاعفات الأنفلونزا الموسمية وتعقيداتها هي التلقيح خاصة لدى النساء الحوامل والمسنين (65 سنة فما فوق) والأشخاص الذين يعانون من مرض مزمن على اختلاف أعمارهم".

وشددت الوزارة على أهمية التلقيح, خاصة "إذا ما علمنا أن الأنفلونزا الموسمية لم تصل بعد إلى ذروتها في الجزائر", مؤكدة الى ان اللقاح "متوفر على مستوى المرافق الجوارية وفي الصيدليات مع تعويض من طرف الضمان الاجتماعي".