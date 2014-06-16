توقيف مهربين وحجز مركبات في عين قزام وبرج باجي مختار

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، أمس، خلال عمليات متفرقة بكل من برج باجي مختار وعين قزام، مهربين اثنين، وحجزت شاحنة ومركبة رباعية الدفع و07 دراجات نارية و05 أطنان من المواد الغذائية، وكذا 2000 لتر من الوقود و05 أجهزة كشف عن المعادن و04 مولدات كهربائية و04 مطارق ضغط بالإضافة إلى 500 غرام من مادة الديناميت ومنظار ميدان، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وفي سياق متصل، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني بوهران، 06 تجار مخدرات وحجزت 100 كيلوغرام من الكيف المعالج و05 سيارات سياحية، فيما ضبط حرس الحدود كمية أخرى تقدر بـ 48 كيلوغرام بتلمسان.