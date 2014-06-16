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مجلس الأمّة يشارك في اجتماع الحركة التضامنية مع الصّحراويين بمخيمات اللاجئين

  10 جانفي 2018 - 15:09   قرئ 57 مرة   0 تعليق   الحدث
مجلس الأمّة يشارك في اجتماع الحركة التضامنية مع الصّحراويين بمخيمات اللاجئين

يشارك مجلس الأمّة في أشغال اجتماع المكتب التنفيذي للحركة التضامنية الدولية مع الشعب الصحراوي بمخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف.

و حسب بيان لمجلس الأمة، فإنّ هذه المشاركة ستكون في الفترة الممتدة من 11 إلى 14 جانفي الجاري.

وذلك تلبية لدعوة من اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي.

و يتضمن جدول أعمال الاجتماع دراسة استراتيجية وبرامج تطبيق القرارات والتوصيات الصادرة عن الندوة الاوربية.

لتنسيق الدعم والتضامن مع الشعب الصحراوي منه تجسيد فعاليات دعم برلماني واضح ومؤكد للقضية الصحراوية .

وحسب نفس البيان، جدول الاشغال يتصمن مناقشة برنامج النشاط البرلماني للعام 2018 من اجل مساندة الشعب الصحراوي .

للإشارة يشارك في أشغال هذا الاجتماع التضامني مع الشعب الصحراوي عضو مجلس الأمة محمد الواد.

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