مجلس الأمّة يشارك في اجتماع الحركة التضامنية مع الصّحراويين بمخيمات اللاجئين

يشارك مجلس الأمّة في أشغال اجتماع المكتب التنفيذي للحركة التضامنية الدولية مع الشعب الصحراوي بمخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف.

و حسب بيان لمجلس الأمة، فإنّ هذه المشاركة ستكون في الفترة الممتدة من 11 إلى 14 جانفي الجاري.

وذلك تلبية لدعوة من اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي.

و يتضمن جدول أعمال الاجتماع دراسة استراتيجية وبرامج تطبيق القرارات والتوصيات الصادرة عن الندوة الاوربية.

لتنسيق الدعم والتضامن مع الشعب الصحراوي منه تجسيد فعاليات دعم برلماني واضح ومؤكد للقضية الصحراوية .

وحسب نفس البيان، جدول الاشغال يتصمن مناقشة برنامج النشاط البرلماني للعام 2018 من اجل مساندة الشعب الصحراوي .

للإشارة يشارك في أشغال هذا الاجتماع التضامني مع الشعب الصحراوي عضو مجلس الأمة محمد الواد.