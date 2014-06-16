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تبعا لقرار وزيرة التربية الجديد

الإضراب يتواصل بالبليدة و الأولياء متخوفون من السنة البيضاء

  10 جانفي 2018 - 15:29   قرئ 111 مرة   0 تعليق   الحدث
الإضراب يتواصل بالبليدة و الأولياء متخوفون من السنة البيضاء

لم تستجب نقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي و التقني ثلاثي الأطوار في البليدة أمس، الى تهديد  وزيرة التربية الوطنية ، باستخلاف الاساتذة المضربين بالمتعاقدين، ما لم يتم تعليقهم لحركتهم الاحتجاجية ، و العودة الى مقاعد التدريس، بل على العكس تمسك النقابيون باضرابهم و هددوا بتوسعته الى اضراب وطني في الايسام القليلة القادمة، خاصة مع اعلان بعض التمثيل النقابي بولايات الوطن التضامن معهم 

و حسب ما  أفاد به ممثلون نقابيون لـ " المحور اليومي " ، فإن القرار الجديد الصادر عن وزيرة التربية لم يُثنهم عن عزمهم في مواصلة الإضراب و مقاطعة امتحانات الفصل الأول و تمديد ذلك الى غاية الفصل الثاني ، في حال لم يتم الاستجابة إلى أرضية مطالبهم ، و التي ارادوا من خلالها تسوية مشاكل قطاعهم المهنية و الاجتماعية ، و أضافوا بان مديرية التربية اقدمت على خصم رواتبهم لهذه الشهر بشكل كلي، و أن ذلك زاد في اصرارهم و تمسكهم بموقفهم في الاضراب، كون الادارة عكست نيتها في التوصل معهم الى اتفاق و تسوية لأزمة قطاع التربية بولايتهم

من جانبهم أبدى أول تلاميذ، عن مخاوفهم من الدخول في سنة بيضاء ، حيث لم يستطع الكثير من التلاميذ الالتحاق بمقاعدهم الدراسية في البليدة مطلع الأسبوع الجاري ، بسبب استمرار الإضراب و مقاطعة امتحانات الفصل الأول  و التي نادى إليه التنظيم النقابي " لكنابست " في مكتبه الولائي بالبليدة منذ 06 أسابيع تقريبا ، ودعوا بموجب لقائهم نهاية الاسبوع الماضي مع مديرة التربية ، و الذي اثار انفعال الكثير منهم ، الى التعجيل في اتخاذ اجراءات ردعية ضد الاساتذة المضربين ، و و معاقبتهم لانهم الحقوا ضررا معنويا بابنائهم و بهم هم كذلك ، ورردوا في شعارات مكتوبة ، بأنه كما للنقابيين الحق في الاضراب ، فإن لأبنائهم أيضا الحق في الدراسي ، و أن الدسيتور يكفل لهم ذلك الحق ، و رغم محاولة مديرة التربية طمأنتهم بأن وزيرة التربية على اطلاع بما يحدث بقطاعها في البليدة ، و أن لا خوف على مصير و مستقبل ابنائهم لغاية الساعة ، الا أ، ذلك لم يرضي  الأولياء ، و الذين دعوا إلى طرد الأساتذة المضربين و تعويضهم بمستخلفين إن اقتضى الامر ذلك ،  و انقاد مستقبل تلاميذ حرموا من إجراء امتحانات وضياع مستقبلهم بدون أي دنب اقترفوه ،عكس زملاءهم في باقي الولايات، والدين أجروا الامتحانات في أجواء عادية ، و تحصلوا على كشوزف نقاطهم أيضا ،

ومن جهتها كشفت مديرية التربية لولاية البليدة ، بأنها حاولت كإدارة التوصل الى حلول مع التنظيم النقابي المحتج، و فتحت أبواب الحور معهم، الا أن كل ذلك لم يجد سبيلا لتعليق إضرابهم ، مضيفة أن أبوابها ستظل مفتوحة للحوار  أما فيما يخص الإضراب ومقاطعة الامتحانات، و الذي دعا إليهما " لكنابست " ، قالت أنه يتوجب في كل الأحوال مراعاة  مصلحة التلميذ ، و التي من المفروض ان تكون فوق كل اعتبار دون إدخالها في المصالح الضيقة

 

أمال عماري 

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