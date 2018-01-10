شريط الاخبار
محلات فارغة ورفوف المساحات الكبرى خاوية والاستهلاك محلي الأمازيغية رسميا في المراسلات والبيانات الحكومية البنك الدولي يتوقع ارتفاع النمو بالجزائر ويؤكد سعي الحكومة لتعزيز الحماية الاجتماعية مدير عام أليانس يدعو إلى محاربة سماسرة التأمين المغتربون يستفيدون من صيغة أل بي بي وانطلاق التسجيلات قريبا سيروا في 47 ولاية إلّا العاصمة ممنوع توزيع 40 ألف لقاح ضد الأنفلونزا الموسمية بداية من السبت الموافقة على 295 مشروع استثماري من أصل 1100 طلب مسجّل تمديد آجال تسوية وضعية أصحاب سكنات المفتاح إلى 2019 كنابست تعلق إضرابها المفتوح بتيزي وزو السلفيون يجتاحون منطقة القبائل والسلطات في معركة تأميم المساجد إضراب الأطباء المقيمين يدخل أسبوعه التاسع مافيا وسماسرة يبتزون الجزائريين ! إحياء رأس السنة الأمازيغية عبر المؤسسات التربوية ابتداء من اليوم وزارة التعليم العالي تمدد آجال مناقشة الدكتوراه إلى غاية 30 جوان الزيادات الجديدة في تسعيرة النقل تثير استياء المواطنين روسيا تطلب من الجزائر معلومات استخباراتية وإشراك خبرائها لتأمين المونديال انطلاق تسجيلات الحج اليوم والقرعة في 10 فيفري توقيف مهربين وحجز مركبات في عين قزام وبرج باجي مختار ولد عباس يخالف أويحيى حادث مرور يكشف عملية تهريب 20 قنطارا من المخدرات من مغنية إلى ورقلة إلغاء اتفاقية إنتاج شتلات الفراولة بمزارع جيجل يُغضب الفلاحين فتح ملفي الزكاة والاستثمار الوقفي مع البنك الإسلامي للتنمية الحكومة تستنفر أركانها لـ إنصاف الأمازيغية جمعية وكلاء ومصنعي السيارات تعلن دعمها لوزارة الصناعة في اللقاء الوطني المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف تتبرأ من زيادات الأسعار اللامنطقية وزير التجارة يكشف عن إنشاء جهاز لمتابعة مسار إنتاج الحليب أوني تطلق رسميا مجموعة هواتف ذكية جديدة مائة بالمائة جزائري تسع وفيات بالأنفلونزا الموسمية تراجع مرتقب في أسعار السيارات وارتباك في السوق الموازية قيادة الجيش تعبّر عن قلقها من تنامي التجارة غير الشرعية للأسلحة بن غبريت تهدد بتعويض الأساتذة المضربين بمستخلفين ومتقاعدين إلغاء شرط سقف الأجر للاستفادة من سكنات أل.بي.بي تأكيد تسجيلات امتحانات نهاية السنة ابتداء من 15 جانفي منظمة حماية المستهلك تتهم بارونات بتحويل بودرة الحليب أمن قسنطينة يمنع مسيرة لطلبة المدرسة العليا للأساتذة هامل يجدد التزام أفريبول بمكافحة كل أشكال الجريمة مسيرة حاشدة بوهران وتجمع تضامني للأطباء المساعدين في العاصمة السفير الأمريكي عند ولد عباس لجسّ النبض بعد الثلاثية الموازية مديرية التربية بتيزي وزو ترسل إعذارات للأساتذة المضربين
  1. الرئيسية
  2. الحدث
  3. روسيا تطلب من الجزائر معلومات استخباراتية وإشراك خبرائها لتأمين المونديال

بسبب تخوّفها من استهداف داعش للحدث الرياضي

روسيا تطلب من الجزائر معلومات استخباراتية وإشراك خبرائها لتأمين المونديال

  10 جانفي 2018 - 21:01   قرئ 92 مرة   0 تعليق   الحدث
روسيا تطلب من الجزائر معلومات استخباراتية وإشراك خبرائها لتأمين المونديال

طلبت روسيا من الجزائر تزويدها بخبراء في مجال مكافحة الإرهاب وكذا بمعلوماتها الاستخباراتية حول تحركات الجماعات الإرهابية وهوياتهم كون الجزائر تملك بنك معلومات ثري حول مختلف تحركات تنظيم الدولة  داعش  وذلك لمساعدتها في التحضيرات الأمنية لدورة كأس العالم المقررة بعد أشهر بعد مساهمتها في تأمين دورة جنوب افريقيا 2010 . 

قالت مصادر متطابقة إن مجموعة من خبراء مكافحة الإرهاب الجزائريين تنقلوا في ديسمبر الماضي إلى روسيا لتقديم المساعدة حول التصدي لهجمات إرهابية محتملة والتعامل معها، بمناسبة المونديال، ضمن مجموعة من الخبراء طلبت روسيا مساعدتهم في إطار التعاون الأمني القائم بين البلدين من أجل تحييد المخاطر الإرهابية، وتوقعها قبل هذه الدورة الكروية، حيث تسعى دوائر الأمن الروسية في سياق التحضير للمونديال الحصول على تفاصيل دقيقة تخص عناصر الجماعات الإرهابية الناشطة سواء في شمال إفريقيا أو عن الشبكات السرية لهذه المجموعات في أوروبا لتفادي أي تهديدات من طرف تنظيم الدولة  داعش ، حسبما أكده مصدر أمني لوكالة  الأناضول ، وجاء الطلب الروسي من الجزائر كونها استطاعت المساهمة بشكل كبير في تأمين مونديال جنوب إفريقيا في الوقت الذي كانت تسعى فيه القاعدة للقيام بعمليات إرهابية مباشرة أو باختطاف وحجز فرق أو مناصرين خلال سنة 2010، وأضاف ذات المصدر أن الروس طلبوا معلومات من الجزائر حول هوية المقاتلين السلفيين الجهاديين من مواطني الدول المغاربية الموجودين في تنظيم الدولة الإسلامية، خوفا من تسجيل نزوح للمقاتلين نحوها خاصة في ظل تأكيدات مدير الاستخبارات الروسية، ألكسندر بورتنيكوف، خلال اجتماع للجنة مكافحة الإرهاب في روسيا، بأن  عودة مقاتلين سابقين ضمن جماعات مسلحة مخالفة للقانون في الشرق الأوسط، تشكل خطرا حقيقيا، إذ يمكن أن يلتحقوا بعصابات إجرامية وخلايا أو حتى المشاركة في تجنيد مقاتلين آخرين، وتابع بورتنيكوف أنه مع تحرير المعاقل الأخيرة لتنظيم  داعش  من قِبل القوات الحكومية السورية بدعم من الجيش الروسي، فإن قياديي التنظيم ومقاتليه سيسعون إلى البحث عن سبل لمواصلة نشاطاتهم الإرهابية على أراضي دول أخرى، من ضمنها روسيا، مضيفا أن هناك نحو 2900 جهادي روسي، غالبيتهم من جمهوريات القوقاز، حاربوا بالعراق وفي سوريا، ويضاف إليهم آلاف المقاتلين من دول آسيا الوسطى، التي يقيم عدد كبير من مواطنيها في روسيا.

أسامة سبع

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الحدث

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات