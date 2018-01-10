بسبب تخوّفها من استهداف داعش للحدث الرياضي

روسيا تطلب من الجزائر معلومات استخباراتية وإشراك خبرائها لتأمين المونديال

طلبت روسيا من الجزائر تزويدها بخبراء في مجال مكافحة الإرهاب وكذا بمعلوماتها الاستخباراتية حول تحركات الجماعات الإرهابية وهوياتهم كون الجزائر تملك بنك معلومات ثري حول مختلف تحركات تنظيم الدولة داعش وذلك لمساعدتها في التحضيرات الأمنية لدورة كأس العالم المقررة بعد أشهر بعد مساهمتها في تأمين دورة جنوب افريقيا 2010 .

قالت مصادر متطابقة إن مجموعة من خبراء مكافحة الإرهاب الجزائريين تنقلوا في ديسمبر الماضي إلى روسيا لتقديم المساعدة حول التصدي لهجمات إرهابية محتملة والتعامل معها، بمناسبة المونديال، ضمن مجموعة من الخبراء طلبت روسيا مساعدتهم في إطار التعاون الأمني القائم بين البلدين من أجل تحييد المخاطر الإرهابية، وتوقعها قبل هذه الدورة الكروية، حيث تسعى دوائر الأمن الروسية في سياق التحضير للمونديال الحصول على تفاصيل دقيقة تخص عناصر الجماعات الإرهابية الناشطة سواء في شمال إفريقيا أو عن الشبكات السرية لهذه المجموعات في أوروبا لتفادي أي تهديدات من طرف تنظيم الدولة داعش ، حسبما أكده مصدر أمني لوكالة الأناضول ، وجاء الطلب الروسي من الجزائر كونها استطاعت المساهمة بشكل كبير في تأمين مونديال جنوب إفريقيا في الوقت الذي كانت تسعى فيه القاعدة للقيام بعمليات إرهابية مباشرة أو باختطاف وحجز فرق أو مناصرين خلال سنة 2010، وأضاف ذات المصدر أن الروس طلبوا معلومات من الجزائر حول هوية المقاتلين السلفيين الجهاديين من مواطني الدول المغاربية الموجودين في تنظيم الدولة الإسلامية، خوفا من تسجيل نزوح للمقاتلين نحوها خاصة في ظل تأكيدات مدير الاستخبارات الروسية، ألكسندر بورتنيكوف، خلال اجتماع للجنة مكافحة الإرهاب في روسيا، بأن عودة مقاتلين سابقين ضمن جماعات مسلحة مخالفة للقانون في الشرق الأوسط، تشكل خطرا حقيقيا، إذ يمكن أن يلتحقوا بعصابات إجرامية وخلايا أو حتى المشاركة في تجنيد مقاتلين آخرين، وتابع بورتنيكوف أنه مع تحرير المعاقل الأخيرة لتنظيم داعش من قِبل القوات الحكومية السورية بدعم من الجيش الروسي، فإن قياديي التنظيم ومقاتليه سيسعون إلى البحث عن سبل لمواصلة نشاطاتهم الإرهابية على أراضي دول أخرى، من ضمنها روسيا، مضيفا أن هناك نحو 2900 جهادي روسي، غالبيتهم من جمهوريات القوقاز، حاربوا بالعراق وفي سوريا، ويضاف إليهم آلاف المقاتلين من دول آسيا الوسطى، التي يقيم عدد كبير من مواطنيها في روسيا.