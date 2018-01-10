تصدر أوّل بيان باللغة الوطنية الثانية

الأمازيغية رسميا في المراسلات والبيانات الحكومية

أصدرت وزارة الداخلية والجماعات المحلّية، لأوّل مرّة، بيانا رسميا باللغة الأمازيغية بصفتها اللغة الرسمية الثانية التي أقرّها الدستور في مادّته الثالثة مكرّر، بشأن تسجيلات قرعة موسم الحج 2018.

شرعت السلطات العمومية رسميا في إرفاق اللغة الأمازيغية في جميع البيانات والمراسلات الرسمية، وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، الذي أقرّ فيه برسمية 12 يناير عيدا وطنيا وعطلة مدفوعة الأجر للاحتفال برأس السنة الأمازيغية. وجاءت أوّل خطوة، من قبل مصالح وزارة الداخلية، التي أصدرت أول بيان رسمي باللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية. ونشرت الوزارة بيان التسجيلات لقرعة موسم الحج 2018، باللغة الأمازيغية بعد بيان اللغة العربية، وجاء هذا بعد إقرار الرئيس بوتفليقة إعلان 12 يناير المصادف لرأس السنة الأمازيغية، يوم عطلة مدفوعة الأجر. وإن كانت الحروف المستعملة في كتابة الأمازيغية، قد جاءت باللاتينية، وهي مسألة اشتدّ عليها الخلاف، بين مطالبين بكتابتها بالأحرف العربية وآخرين بالأحرف اللاتينية، واستقرّ الاختلاف على كتابتها بحروف تيفيناغ الأصلية للغة الأمازيغية، إلّا أنّ الخطوة في حدّ ذاتها تعتبر تاريخية بالنسبة للغة التي ناضل من أجل تكريسها رسميا الآلاف من نشطاء الحركة الأمازيغية منذ عشرات السنين. وسبق للمجلس الشعبي الوطني، أن استعمل اللغة الأمازيغية في كتابة الكلمة الرسمية لرئيس المجلس السابق محمد العربي ولد خليفة، خلال افتتاح دورة البرلمان، وكان ذلك خطوة سابقة أقدمت عليها مؤسسة عمومية رسمية، بعد إقرار رسمية هذه اللغة بعد التعديل الدستوري الذي أقرها إلى جانب اللغة العربية، لكنّ هذه السنة لم تثبت ولم يلتزم بها خليفته على رأس هذه الهيئة. واعتبر نشطاء وأحزاب سياسية إقرار رئيس الجمهورية بترسيم عيد يناير يوما وطنيا للاحتفال بالسنة الأمازيغية، وكذا الشروع في تفعيل عمل الأكاديمية الوطنية لترقية اللغة الأمازيغية، تكفّلا تاما بمطالب نشطاء الحركة الأمازيغية. وقد أعطى الوزير الأول أحمد أويحيى، الاثنين الماضي، تعليمات صارمة من أجل الشروع في إعداد مشروع قانون يحدد عمل الأكاديمية، على أن يتمّ عرضه على البرلمان خلال السداسي الأوّل من السنة الجارية. وصادقت الحكومة أمس خلال اجتماعها على تعديل القانون المتعلق بقائمة الأعياد القانونية. وتشمل هذه المصادقة على اعتبار الـ12 جانفي من كل سنة احتفال بيوم رأس السنة الأمازيغية. وقالت مصالح الوزارة الأولى في بيان لها، إن هذا التعديل سيتبع مساره عبر مجلس الوزراء ليتم تحويله الى البرلمان قريبا.