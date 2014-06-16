الجيش يحبط محاولات تهريب وقود ومواد غذائية

توقيف مهربين وحجز مركبات في عين قزام وبرج باجي مختار

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، أول أمس، خلال عمليات متفرقة بكل من برج باجي مختار وعين قزام بإقليم الناحية العسكرية السادسة، مهربين اثنين، وحجزت شاحنة ومركبة رباعية الدفع و7 دراجات نارية، إضافة إلى 5 أطنان من المواد الغذائية، 2000 لتر من الوقود و5 أجهزة كشف عن المعادن، وكذا 4 مولدات كهربائية، 4 مطارق ضغط و500 غرام من مادة الديناميت ومنظار ميدان.

تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني بوهران في إقليم الناحية العسكرية الثانية، وفق بيان لوزارة الدفاع الوطني، أمس، من توقيف ستة تجار مخدرات وحجزت 100 كيلوغرام من الكيف المعالج 5 سيارات سياحية، فيما ضبط حرس الحدود كمية أخرى تقدر بـ 48 كيلوغرام بتلمسان.

وأوقف أيضا حرس السواحل بالقالة بإقليم الناحية العسكرية الخامسة في إطار محاربة الصيد غير الشرعي للمرجان، 4 غطاسين غير مرخصين وحجزوا معدات غطس، فيما تم توقيف 30 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من النعامة وتلمسان وعين تموشنت وبشار وعين قزام، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم.